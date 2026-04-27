Γκέλια: «Κάθε χωρισμός είναι προσωπικός» Οι πρώτες δηλώσεις για το διαζύγιο

Για το πιο δύσκολο αλλά και καθοριστικό κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής μίλησε ο Νίκος Γκέλια στην εκπομπή Breakfast@Star, αναφερόμενος ανοιχτά στον πρόσφατο χωρισμό του μετά από επτά χρόνια σχέσης.

Ο ηθοποιός, σε μια από τις πιο ειλικρινείς τηλεοπτικές του εμφανίσεις, τόνισε από την αρχή πως πρόκειται για μια βαθιά προσωπική διαδικασία, την οποία επιλέγει να διαχειριστεί με διακριτικότητα και σεβασμό.

«Κάθε χωρισμός είναι προσωπικός. Και για μένα οφείλει ο κάθε άνθρωπος που είναι μέσα σε μια σχέση ή και γύρω από αυτήν να σεβαστεί αυτό το κομμάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας ξεκάθαρα όρια στη δημόσια συζήτηση γύρω από την προσωπική του ζωή.

Και πρόσθεσε: «Δε νομίζω ότι απασχολεί τον κόσμο το πώς το βιώνω εγώ ή πώς είναι ένας χωρισμός. Είναι κάτι που αφορά μόνο τους ανθρώπους που το ζουν».

Ο Νίκος Γκέλια με τη σύζυγό του, Αγγελική, σε παλαιότερη βραδινή τους έξοδο στο θέατρο / NDP Photo Agency

Η διαχείριση του χωρισμού και το παιδί

Ο Νίκος Γκέλια στάθηκε ιδιαίτερα και στο κομμάτι της πατρότητας, εξηγώντας πως σε κάθε απόφαση προτεραιότητα έχει πάντα η κόρη του.

«Η διαδικασία είναι καθαρά προσωπική και ο κάθε άνθρωπος οφείλει με σεβασμό στο παιδί του, στον εαυτό του και στον σύντροφό του να προχωρήσει με βάση τα όρια και το καλό όλων», είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισορροπίας μετά από έναν χωρισμό.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως υπήρξε συζήτηση με τη μικρή τους κόρη και σωστή προετοιμασία: «Ναι, κάναμε κουβέντα και οι δύο, με βάση όσα μας είπε και ο ψυχολόγος. Με γνώμονα πάντα το καλό του παιδιού», σημείωσε.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε ότι η πατρότητα έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βλέπει τη ζωή: «Η κόρη μου είναι η κινητήριος δύναμή μου πλέον. Είχα παντελή έλλειψη φόβου, τώρα όμως σκέφτομαι πολύ περισσότερο πριν κάνω οτιδήποτε. Γιατί πλέον υπάρχει ένα παιδί που εξαρτάται από μένα».

Από τη μετανάστευση στην υποκριτική

Στη συνέντευξη, ο Νίκος Γκέλια γύρισε και πίσω στον χρόνο, μιλώντας για τα δύο πιο κομβικά σημεία της ζωής του: τη μετανάστευση στην Ελλάδα από την Αλβανία και την απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Η στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα ήταν το σημείο μηδέν για μένα. Άλλη ζωή, άλλες συνθήκες, άλλη παιδεία. Εκεί άλλαξαν όλα», ανέφερε, εξηγώντας πως η προσαρμογή του τον διαμόρφωσε ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.

Σε ερώτηση για το τι θα έλεγε στον εαυτό του όταν ήταν παιδί, απάντησε: «Να μη χάσει ποτέ αυτή τη ζέση για τη δουλειά, ό,τι δυσκολίες κι αν έρθουν».

Νέος ρόλος και επαγγελματικές εξελίξεις



Παρά τις προσωπικές αλλαγές, ο ηθοποιός συνεχίζει δυναμικά επαγγελματικά. Όπως αποκάλυψε, την επόμενη σεζόν θα τον δούμε στη νέα μίνι σειρά του MEGA «Άγιος Ιωσήφ», όπου θα ενσαρκώσει τον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη.

«Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Πρωτόγνωρη εμπειρία», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκινά και η καλοκαιρινή περιοδεία της θεατρικής παράστασης «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», αφιερωμένης στον Νίκο Ξυλούρη, με παραστάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

