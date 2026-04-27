Søren Torpegaard Lund: Η ηλικία, το Instagram & η συμμετοχή στην Eurovision

Είναι 28 χρόνων και φέτος εκπροσωπεί τη Δανία στον 70ό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Ο λόγος για τον ταλαντούχο καλλιτέχνη Søren Torpegaard Lund, ο οποίος κατάφερε με την ερμηνεία του στο τραγούδι «Før Vi Går Hjem», να κερδίσει τις εντυπώσεις, ανάμεσα σε οκτώ ερμηνευτές οι οποίοι διεκδικούσαν τη θέση για την εκπροσώπηση της Δανίας στην Εurovision, και να εξασφαλίζει ομόφωνα τη νίκη μέσω της ψηφοφορίας των κριτικών επιτροπών και του κοινού.

Γνωρίζοντας τον Søren Torpegaard Lund - Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1998 στο χωριό Oure, στην περιοχή Svendborg. Είναι Αιγόκερως και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram, ο οποίος έχει πάνω από 32.000 followers, είναι @soerentorpegaardlund

Aγάπησε τα μιούζικαλ, τη θεατρική τέχνη, το χορό και τη μουσική από την ηλικία των 10 χρόνων, ενώ εισήχθη στην Εθνική Δανική Σχολή Των Τεχνών της Ερμηνείας (Musicalakademiet) στην ηλικία των 17 χρόνων, κάτι που τον καθιστά το νεότερο φοιτητή στην ιστορία. Αποφοίτησε το 2019 με πτυχίο στη μουσική και το θέατρο

Στη συνέχεια, ο νεαρός καλλιτέχνης συμμετείχε σε αρκετές μεγάλες παραγωγές της χώρας, όπως οι West Side Story, Kinky Boots και Ρομέο και Ιουλιέτα, ενώ το τελευταίο διάστημα, ο Søren γίνεται όλο και πιο αγαπητός και ευρέος γνωστός ως συνθέτης-ερμηνευτής και δημιουργός

Το 2023 συμμετείχε στο Dansk Melodi Grand Prix με το τραγούδι «Lige Her» και κυκλοφόρησε το πρώτο του αυτοσχέδιο single, Stor Kunst, ενώ τον Οκτώβριο του 2024 παρουσίασε το ντεμπούτο EP του, Øjesten

Ο Søren δεν κρύβει την αγάπη του για την Ελλάδα, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια κάνει διακοπές στη χώρα μας. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του: «Τα τελευταία δύο χρόνια πηγαίνω στην Ελλάδα το καλοκαίρι και την έχω ερωτευτεί, οπότε ελπίζω να σας δω εκεί αργότερα»

Φέτος θα μας ταξιδέψει στο δικό του μουσικό κόσμο με το τραγούδι «Før Vi Går Hjem», το οποίο έγραψε ο ίδιος ο Søren, μαζί με τους Valdemar Littauer Bendixen, Clara Sofie Fabricius και Thomas Meilstrup και το οποίο θα ερμηνεύσει στο δεύτερο μισό του δεύτερου ημιτελικού, που θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαΐου στη Βιέννη. Θα καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο και να ανέβει στο βράθρο στις 16 Μαΐου;

Το τραγούδι είναι μια συναισθηματική μπαλάντα, η οποία μιλά για τον τοξικό έρωτα, την έντονη επιθυμία και την αδυναμία να αφήσεις κάποιον, παρά τον πόνο. Όπως αναφέρει ο Søren: «Το τραγούδι μιλά για αυτό το πολύ ανθρώπινο συναίσθημα του να παραδινόμαστε στα λάθη που κάνουμε όλοι. Είναι η επαναλαμβανόμενη επιστροφή σε ένα άτομο που ξέρουμε ότι είναι τοξικό, αλλά που ταυτόχρονα μας βοηθά να κατανοήσουμε τον εαυτό μας, να μεγαλώσουμε και να ζήσουμε τη ζωή στο έπακρο, αφήνοντας τελικά τα πράγματα να φύγουν. Όσο για τη μουσική έμπνευση, ήθελα σίγουρα να ζήσω τη φαντασίωση της popstar».

Το κομμάτι συνδυάζει την ηλεκτρονική club pop με μελωδίες εμπνευσμένες από το μουσικό θέατρο, ενώ οι στίχοι περιγράφουν την κορύφωση συναισθημάτων από τη χαρά στην απελπισία, εστιάζοντας σε μια σχέση που πληγώνει.

Η μετάφραση των στίχων του «Før Vi Går Hjem» στα ελληνικά:

Το σώμα μου ουρλιάζει

Το ακούς;

Πρέπει να πω «όχι»

Είπα πως θα ήταν η τελευταία φορά

Αλλά με κέρδισες

Ναι, με κέρδισες

Είσαι τόσο «ξινή»

Λιώνεις στη γλώσσα μου

Τόσο εκτός ελέγχου

Είμαι τόσο γ... χαζός

Αλλά με κέρδισες

Ναι, με κέρδισες

Φίλα με, παρ' την καρδιά μου, σπασ' την ξανά

Αλλά σε παρακαλώ, πες μου ότι αυτή η νύχτα δε θα τελειώσει ποτέ

Θα αφήσουμε τη νύχτα να καίγεται, ξεχνώντας τους εαυτούς μας

Αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον σφιχτά, μέχρι να καούμε

Ξεχνώντας ότι θα ξυπνήσουμε και θα το μετανιώσουμε ξανά

Πριν πάμε, πριν πάμε

Πριν πάμε, πριν πάμε σπίτι

Νομίζω εξαφανίζομαι

Σε φώτα νέου και καπνό

Η νύχτα με δένει

Στα μάτια σου

Πες μου ότι με κέρδισες

Με κέρδισες

Φίλα με, παρ' την καρδιά μου, σπασ' την ξανά

Αλλά σε παρακαλώ, πες μου ότι αυτή η νύχτα δε θα τελειώσει ποτέ

Θα αφήσουμε τη νύχτα να καίγεται, ξεχνώντας τους εαυτούς μας

Αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον σφιχτά, μέχρι να καούμε

Ξεχνώντας ότι θα ξυπνήσουμε και θα το μετανιώσουμε ξανά

Πριν πάμε, πριν πάμε

Πριν πάμε, πριν πάμε σπίτ

Φίλα με, παρ' την καρδιά μου, σπασ' την ξανά

(Σπασ' την ξανά)

Αλλά σε παρακαλώ, πες μου ότι αυτή η νύχτα δε θα τελειώσει ποτέ

Πριν πάμε σπίτι

Πριν πάμε, πριν πάμε σπίτι