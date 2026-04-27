Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»

Μήνυμα δύναμης με φωτογραφίες από την αποκατάστασή της

27.04.26 , 10:22 Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
27.04.26 , 10:18 Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου
27.04.26 , 10:12 Γκέλια: «Κάθε χωρισμός είναι προσωπικός» Οι πρώτες δηλώσεις για το διαζύγιο
27.04.26 , 10:04 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις
27.04.26 , 10:00 Η άνοιξη του stand-up comedy: 4 διάσημοι κωμικοί επισκέπτονται την Αθήνα
27.04.26 , 09:57 Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»
27.04.26 , 09:47 Søren Torpegaard Lund: Η ηλικία, το Instagram & η συμμετοχή στην Eurovision
27.04.26 , 09:41 Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»
27.04.26 , 09:36 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το sleek φόρεμα που απογείωσε το look σε βάπτιση
27.04.26 , 09:12 Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
27.04.26 , 09:07 BMW Group: Η τεχνητή νοημοσύνη στις μπαταρίες ηλεκτρικών μοντέλων
27.04.26 , 09:03 Νέα Υόρκη: Με λαμπρότητα η παρέλαση για την 25η Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο
27.04.26 , 09:03 Μάριος Τόκας: Τα τραγούδια, το βιογραφικό, η σύζυγος και τα παιδιά
27.04.26 , 08:54 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
27.04.26 , 08:40 Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο ραντεβού με τον 27χρονο
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση στις αιτήσεις - Τι πρέπει να κάνετε
Θέμης Σοφός για Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δηλώνω πάντα ερωτευμένος μαζί της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η νέα φωτογραφία στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης της
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το sleek φόρεμα που απογείωσε το look σε βάπτιση
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»
Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Όσα είχε πει η Ιωάννα Παλιοσπύρου για τις θεραπείες που συνεχίζει να κάνει - Βίντεο Αρχείου Super Κατερίνα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στέλνει μήνυμα δύναμης και ελπίδας μέσω social media, μοιράζοντας φωτογραφίες από την αποκατάστασή της μετά την επίθεση με βιτριόλι το 2020.
  • Η διαδικασία αποκατάστασης είναι επίπονη, αλλά η Ιωάννα δηλώνει ότι χτίζει ξανά τον εαυτό της με αποφασιστικότητα και επιμονή.
  • Επισκέπτεται τακτικά ειδικό κέντρο στο Λονδίνο για θεραπεία των ουλών και υποστήριξη στην ψυχολογική της κατάσταση.
  • Η επίθεση συνέβη στις 20 Μαΐου 2020, όταν η δράστις της έριξε βιτριόλι, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.
  • Η δράστις καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξης χωρίς να έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις ή να ζητήσει συγγνώμη.

Ένα μήνυμα δύναμης, ελπίδας και επιμονής θέλησε να στείλει η Ιωάννα Παλιοσπύρου στους followers της στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το επίπονο ταξίδι της αποκατάστασής της, μετά την επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι το 2020. 

Παλιοσπύρου: Πέντε χρόνια από την επίθεση με βιτριόλι - «Κόντεψα να πεθάνω»

«Δεν είναι εύκολο ούτε όμορφο. Αλλά είναι αληθινό. Κάθε φορά που μπαίνω σε αυτό το δωμάτιο ξέρω ότι κάνω ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή που θέλω. Χτίζω τον εαυτό μου ξανά. Αυτό που δεν φαίνεται στις φωτογραφίες είναι η καθημερινή απόφαση να συνεχίζω, ακόμα κι όταν πονάει. Κράτησέ το για τις μέρες που ξεχνάς πόσο δυνατή είσαι», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε.

 

 

Πολύ συχνά η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράζεται με το κοινό κομμάτια από το προσωπικό της ταξίδι για να ανακτήσει και πάλι πίσω τη ζωή της, όπως εκείνη θέλει κι ονειρεύεται. 

Ανατροπή στη δίκη για το βιτριόλι: Παραιτήθηκε από την έφεση η 41χρονη

Η ίδια δεν έχει κρύψει πως είναι ένα ταξίδι με αρκετό πόνο, ωστόσο καταφέρνει και συγκλονίζει με τη δύναμη, την αποφασιστικότητα, την επιμονή και την καρτερικότητα που αντιμετωπίζει τη ζωή και όσα εκείνη φέρνει στον δρόμο της. 

Πρόσφατα βρέθηκε για μια ακόμα φορά στο Λονδίνο, όπου επισκέφτηκε ειδικό κέντρο, στο οποίο υποβάλλεται σε τακτική θεραπεία αποκατάστασης των ουλών που της προκάλεσε η επίθεση με βιτριόλι στο πρόσωπο και στο σώμα της. 

Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Αν μου ξαναρίξουν βιτριόλι μην ψάχνετε»

Η διαδικασία, όπως είπε η ίδια η Ιωάννα, είναι αρκετά επίμονη, όμως δίπλα της έχει εξαιρετικούς γιατρούς και νοσηλευτές που φροντίζουν και τα τραύματα που άφησε αυτή η επίθεση στην ψυχή της. 

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου είχε δεχθεί επίθεση με βιτριόλι στις 20 Μαΐου του 2020, ενώ πήγαινε στη δουλειά της στην Καλλιθέα. Η δράστις, Έφη Κακαράντζουλα, της είχε στήσει καρτέρι στην είσοδο των γραφείων της εταιρείας, όπου εργαζόταν τότε και χωρίς να της πει τίποτα της έριξε το καυστικό υγρό στο πρόσωπο και στο σώμα. 

Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Δεν έχω νιώσει θυμό και μίσος για αυτήν τη γυναίκα!»

Η κοπέλα έντρομη έτρεξε προς το κοντινό φαρμακείο ουρλιάζοντας από τους πόνους και ζητώντας βοήθεια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να την κρατήσουν στη ζωή και να σώσουν την όρασή της. 

Η αστυνομία κατάφερε μετά από συντονισμένες προσπάθειες να εντοπίσει τη δράστη και να τη συλλάβει. Μέχρι και σήμερα δεν έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις για το κίνητρο της επίθεσης και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. 

Συγκλονίζει η Παλιοσπύρου: «Έφτασα στο σημείο να νιώθω ντροπή και ενοχές»

Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. 

