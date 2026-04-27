Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»

Όσα είχε πει η Ιωάννα Παλιοσπύρου για τις θεραπείες που συνεχίζει να κάνει - Βίντεο Αρχείου Super Κατερίνα

Ένα μήνυμα δύναμης, ελπίδας και επιμονής θέλησε να στείλει η Ιωάννα Παλιοσπύρου στους followers της στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το επίπονο ταξίδι της αποκατάστασής της, μετά την επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι το 2020.

«Δεν είναι εύκολο ούτε όμορφο. Αλλά είναι αληθινό. Κάθε φορά που μπαίνω σε αυτό το δωμάτιο ξέρω ότι κάνω ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή που θέλω. Χτίζω τον εαυτό μου ξανά. Αυτό που δεν φαίνεται στις φωτογραφίες είναι η καθημερινή απόφαση να συνεχίζω, ακόμα κι όταν πονάει. Κράτησέ το για τις μέρες που ξεχνάς πόσο δυνατή είσαι», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε.

Πολύ συχνά η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράζεται με το κοινό κομμάτια από το προσωπικό της ταξίδι για να ανακτήσει και πάλι πίσω τη ζωή της, όπως εκείνη θέλει κι ονειρεύεται.

Η ίδια δεν έχει κρύψει πως είναι ένα ταξίδι με αρκετό πόνο, ωστόσο καταφέρνει και συγκλονίζει με τη δύναμη, την αποφασιστικότητα, την επιμονή και την καρτερικότητα που αντιμετωπίζει τη ζωή και όσα εκείνη φέρνει στον δρόμο της.

Πρόσφατα βρέθηκε για μια ακόμα φορά στο Λονδίνο, όπου επισκέφτηκε ειδικό κέντρο, στο οποίο υποβάλλεται σε τακτική θεραπεία αποκατάστασης των ουλών που της προκάλεσε η επίθεση με βιτριόλι στο πρόσωπο και στο σώμα της.

Η διαδικασία, όπως είπε η ίδια η Ιωάννα, είναι αρκετά επίμονη, όμως δίπλα της έχει εξαιρετικούς γιατρούς και νοσηλευτές που φροντίζουν και τα τραύματα που άφησε αυτή η επίθεση στην ψυχή της.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου είχε δεχθεί επίθεση με βιτριόλι στις 20 Μαΐου του 2020, ενώ πήγαινε στη δουλειά της στην Καλλιθέα. Η δράστις, Έφη Κακαράντζουλα, της είχε στήσει καρτέρι στην είσοδο των γραφείων της εταιρείας, όπου εργαζόταν τότε και χωρίς να της πει τίποτα της έριξε το καυστικό υγρό στο πρόσωπο και στο σώμα.

Η κοπέλα έντρομη έτρεξε προς το κοντινό φαρμακείο ουρλιάζοντας από τους πόνους και ζητώντας βοήθεια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να την κρατήσουν στη ζωή και να σώσουν την όρασή της.

Η αστυνομία κατάφερε μετά από συντονισμένες προσπάθειες να εντοπίσει τη δράστη και να τη συλλάβει. Μέχρι και σήμερα δεν έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις για το κίνητρο της επίθεσης και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη.

Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας.