Τροχαίο Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε & σκότωσε γυναίκα - Τραυματίας η εγγονή της

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας, στο ύψος της οδού Μαξίμου, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από διερχόμενη μηχανή.

Κόσμος στο σημείο του δυστυχήματος / flamis.gr

Σύμφωνα με το flamis.gr, ο οδηγός της μοτοσικλέτας ξεκίνησε με μεγάλη ταχύτητα από φανάρι –υπάρχει μάλιστα καταγγελία ότι παραβίασε κόκκινο, κάτι που ερευνάται– και χτύπησε τη γυναίκα τη στιγμή που διέσχιζε κάθετα το δρόμο κρατώντας από το χέρι την εγγονή της. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά, με τον αναβάτη να τραυματίζεται ελαφρά.

Ασθενοφόρο παρέλαβε την άτυχη γυναίκα / flamis.gr

Η γιαγιά υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Η μηχανή που προκάλεσε το δυστύχημα / flamis.gr

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.