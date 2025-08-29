Τροχαίο Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε & σκότωσε γυναίκα - Τραυματίας η εγγονή της

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας, στο ύψος της οδού Μαξίμου, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από διερχόμενη μηχανή.
Σύμφωνα με το flamis.gr, ο οδηγός της μοτοσικλέτας ξεκίνησε με μεγάλη ταχύτητα από φανάρι –υπάρχει μάλιστα καταγγελία ότι παραβίασε κόκκινο, κάτι που ερευνάται– και χτύπησε τη γυναίκα τη στιγμή που διέσχιζε κάθετα το δρόμο κρατώντας από το χέρι την εγγονή της. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά, με τον αναβάτη να τραυματίζεται ελαφρά.
Τροχαίο Καστοριά: Βουβός πόνος στην κηδεία του Θέμη και της Αλεξάνδρας
Η γιαγιά υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο ζωής.
Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.