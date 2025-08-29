Τροχαίο Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε & σκότωσε γυναίκα - Τραυματίας η εγγονή της

Από τη σφοδρή σύγκρουση, η μηχανή πετάχτηκε 150 μ. μακριά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 23:58 Τροχαίο Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε & σκότωσε γυναίκα - Τραυματίας η εγγονή της
29.08.25 , 23:31 Ζωγράφου: Μπασκέτα αποκολλήθηκε κι έπεσε πάνω σε μαθητή
29.08.25 , 23:16 Αθηνά Οικονομάκου: Χορεύει εν πλω «Ζορμπά» κι ο Τσερέλα την αποθεώνει!
29.08.25 , 23:01 Αυτός είναι ο τζογαδόρος εμπρηστής της Παλλήνης - Φωτογραφία ντοκουμέντο
29.08.25 , 22:21 Παντρεύεται ηθοποιός της «Γης της Ελιάς» - Η πρόταση γάμου στο Αμάλφι
29.08.25 , 22:05 Περιστέρι: Ηλικιωμένος Έπεσε Θύμα Ληστείας Στη Σκάλα Της Πολυκατοικίας Του
29.08.25 , 21:52 Έρχονται «φουρτούνες» Ελλάδας - Τουρκίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο
29.08.25 , 21:27 Τροχαίο Καστοριά: Βουβός πόνος στην κηδεία του Θέμη και της Αλεξάνδρας
29.08.25 , 21:20 Κλήρωση Eurojackpot 29/8: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
29.08.25 , 21:19 Ράνια Τζίμα: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της, Ελένης
29.08.25 , 21:12 Bανδάλισαν το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σ.  Βολουδάκη στα Χανιά
29.08.25 , 21:10 BMW Group: Πέτυχε το ορόσημο πωλήσεων των 3.000.000 μονάδων
29.08.25 , 20:30 Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες
29.08.25 , 20:28 Αποκάλυψη Star: Συνέλαβαν το «πίτμπουλ» του διαβόητου κακοποιού  Έντικ
29.08.25 , 19:49 Ευδοκία Ρουμελιώτη: Το χιουμοριστικό σκετσάκι με τον 10χρονο γιο της
Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
Ιωάννα Τούνη: «Aισθάνομαι πως δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά...»
Ξανά ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Αυτή είναι η νέα του σύντροφος
Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τη μητέρα της σε βραδινή έξοδο στη Μύκονο
Τροχαίο Καστοριά: Βουβός πόνος στην κηδεία του Θέμη και της Αλεξάνδρας
Αργυρός - Νίκα: Oι φωτογραφίες από τις διακοπές σε θέρετρο της Μεσσηνίας
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: flamis.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας, στο ύψος της οδού Μαξίμου, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από διερχόμενη μηχανή.

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας

Κόσμος στο σημείο του δυστυχήματος / flamis.gr

Σύμφωνα με το flamis.gr, ο οδηγός της μοτοσικλέτας ξεκίνησε με μεγάλη ταχύτητα από φανάρι –υπάρχει μάλιστα καταγγελία ότι παραβίασε κόκκινο, κάτι που ερευνάται– και χτύπησε τη γυναίκα τη στιγμή που διέσχιζε κάθετα το δρόμο κρατώντας από το χέρι την εγγονή της. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά, με τον αναβάτη να τραυματίζεται ελαφρά.

Τροχαίο Καστοριά: Βουβός πόνος στην κηδεία του Θέμη και της Αλεξάνδρας

ο οδηγός της μοτοσικλέτας ξεκίνησε με μεγάλη ταχύτητα από φανάρι

Ασθενοφόρο παρέλαβε την άτυχη γυναίκα / flamis.gr

Η γιαγιά υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες

Η γιαγιά υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η μηχανή που προκάλεσε το δυστύχημα / flamis.gr

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΜΗΧΑΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top