Τροχαίο Καστοριά: Βουβός πόνος στην κηδεία του Θέμη και της Αλεξάνδρας

Στην Καστοριά, όπου χάθηκαν τόσο ξαφνικά δύο νέα παιδιά, τα ερωτήματα για την τραγωδία παραμένουν αναπάντητα. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, αξιοποιώντας κάθε στοιχείο και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος. Η Εισαγγελία Καστοριάς όρισε πραγματογνώμονα για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια. Η τοπική κοινωνία βυθισμένη στο πένθος, αποχαιρέτησε με δάκρυα και λουλούδια τα παιδιά.

Τροχαίο Καστοριά: Βαρύ πένθος για τον Θέμη και την Αλεξάνδρα

Ο Θέμης και η Αλεξάνδρα δεν πρόλαβαν να χαρούν τη ζωή. Με δάκρυα στα μάτια και λουλούδια στα χέρια, τους αποχαιρέτησαν το απόγευμα... Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά. Ο πόνος βουβός. Κανείς δεν μπορούσε να βρει λόγια, μόνο σιωπή και θλίψη.

Για τις οικογένειες, τους συγγενείς, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, το ερώτημα παραμένει αβάσταχτο: Πώς χάθηκαν ξαφνικά τα παιδιά, πριν προλάβουν να ζήσουν τα όνειρα και τις ελπίδες τους;

Τροχαίο Καστοριά: Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο, πληροφορία και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος.

«Τόσο σοβαρό τροχαίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Με υλικές ζημιές, ναι αλλά όχι έτσι. Ίσως πετάχτηκε κάποιο ζώο. Το παλικαράκι δεν αντέδρασε, του έφυγε το αυτοκίνητο. Έγινε αυτό που έγινε. Η αστυνομία ψάχνει υλικό να βρει, από κάμερες», λέει ιδιοκτήτης βενζινάδικου στην περιοχή.

Ο δρόμος στο σημείο του ατυχήματος μπορεί να είναι ευθεία, όμως κρύβει παγίδες. Υπάρχουν παντού προειδοποιητικές πινακίδες για τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα, καθώς είναι σημεία διέλευσης άγριων ζώων.

Τροχαίο Καστοριά: Φως αναμένεται να ρίξει η έρευνα του πραγματογνώμονα

Η Εισαγγελία Καστοριάς όρισε πραγματογνώμονα, ώστε να ρίξει φως στα αίτια του τραγικού τροχαίου που βύθισε στο πένθος ολόκληρη την περιοχή.