Καστοριά: Τροχαίο με δύο 16χρονα παιδιά νεκρά - Τα έψαχναν οι γονείς τους

Σοκαριστικό τροχαίο με θύματα δύο ανήλικα παιδιά σημειώθηκε στην Καστοριά.
Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ένα λευκό ΙΧ , στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 16 ετών εξετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και συνετρίβη.
Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα με σιδερικά. Άνδρες της πυροσβεστικής, που έσπευσαν στο σημείο, δυσκολεύτηκαν να απεγκλωβίσουν τα θύματα.
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Σύμφωνα με το emakedonia.gr, τα παιδιά αναζητούνταν από τους γονείς τους, οι οποίοι στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης κατέρρευσαν.
Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται.