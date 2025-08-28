Καστοριά: Τροχαίο με δύο 16χρονα παιδιά νεκρά - Τα έψαχναν οι γονείς τους

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστη αιτία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 10:42 Σελήνη στον Σκορπιό: Ποια ζώδια θα έχουν έντονα συναισθήματα
28.08.25 , 10:21 IQ 160: Tι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο στις 21:00 στο Star
28.08.25 , 10:20 Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με ροζ μαγιό λίγο πριν τελειώσει ο Αύγουστος
28.08.25 , 10:02 Τα λάθη που κάνεις στο styling και δείχνεις μεγαλύτερη
28.08.25 , 10:00 Renault Clio: Πότε είναι η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου μοντέλου
28.08.25 , 09:59 Πού θα εφαρμόζεται η 13ωρη εργασία
28.08.25 , 09:47 «Teen Talk Bullying»: Από 11 Οκτωβρίου στο Theatre Nous-Creative space
28.08.25 , 09:46 Temu: Βρέθηκαν καρκινογόνες ουσίες σε παπούτσια, καταγγέλλει η Τουρκία
28.08.25 , 09:37 Μινεσότα: Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα ανάμεσα στους τραυματίες
28.08.25 , 09:22 Βενετία: Eντυπωσιακή η Δανάη Παππά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
28.08.25 , 09:17 Βίκυ Καγιά: Τα super glam looks στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
28.08.25 , 09:05 Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο Audi Q3 - Που κατασκευάζεται
28.08.25 , 09:03 Aλέκος Σακελλάριος: Η επιτυχημένη πορεία του & ο γάμος με τη Νίκη Λινάρδου
28.08.25 , 08:51 Καστοριά: Τροχαίο με δύο 16χρονα παιδιά νεκρά - Τα έψαχναν οι γονείς τους
28.08.25 , 08:36 Ελληνίδα τραγουδίστρια: «Είχα τρεις αποβολές-Την πρώτη δεν την πήρα σοβαρά»
Καστοριά: Τροχαίο με δύο 16χρονα παιδιά νεκρά - Τα έψαχναν οι γονείς τους
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
Μαντόνα: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα 13α γενέθλια των διδύμων κοριτσιών της
Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
Ελληνίδα τραγουδίστρια: «Είχα τρεις αποβολές-Την πρώτη δεν την πήρα σοβαρά»
Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της
Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: emakedonia.gr / Φωτογραφία oladeka.com
Τραγωδία στην Καστοριά, με δύο 16χρονα παιδιά να σκοτώνονται σε τροχαίο / Βίντεο Ερτ

Σοκαριστικό τροχαίο με θύματα δύο ανήλικα παιδιά σημειώθηκε στην Καστοριά.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ένα λευκό ΙΧ , στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 16 ετών εξετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και συνετρίβη.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα με σιδερικά. Άνδρες της πυροσβεστικής, που έσπευσαν στο σημείο, δυσκολεύτηκαν να απεγκλωβίσουν τα θύματα. 

Τροχαίο με δύο 16χρονα παιδιά νεκρά στην Καστοριά

Στιγμιότυπο από το σημείο του τροχαίου / Φωτογραφία oladeka.com

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, τα παιδιά αναζητούνταν από τους γονείς τους, οι οποίοι στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης κατέρρευσαν.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top