Καστοριά: Τα ερωτήματα για τον θάνατο των δύο 16χρονων στο τροχαίο

Τα ερωτήματα γύρω από την τραγωδία στην Καστοριά είναι πολλά και «βαραίνουν» τις οικογένειες των δύο 16χρονων παιδιών, το νήμα της ζωής των οποίων κόπηκε τόσο απότομα.

Η Μαίρη Τζώρα μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως ανέφερε, οι αρχές ερευνούν για να μάθουν τι ακριβώς έγινε και χάθηκαν έτσι άδικα τα δύο παιδιά που ξεκίνησαν για μια βόλτα στο διπλανό χωριό.

Στο σημείο που έγινε το δυστύχημα είναι μια μεγάλη ευθεία.Τα ίχνη από το φρενάρισμα που υπάρχουν στο οδόστρωμα δείχνουν πως συνέβη κάτι απροβλεπτο.

Καστοριά: Τι δείχνουν τα ίχνη από το φρενάρισμα για το τροχαίο δυστύχημα

Τροχαίο στην Καστοριά: Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για το τροχαίο δυστύχημα είναι:

-Το πρώτο, να πετάχτηκε απότομα μπροστά στο αυτοκίνητο κάποιο άγριο ζώο, αρκούδα ή αγριογούρουνο.

-Το δεύτερο, να υπάρχει εμπλοκή κάποιου άλλου οχήματος

-Και το τρίτο σενάριο είναι ο οδηγός να αντιλήφθηκε κατά την επιστροφή από την Κορησό στο χωριό πως πέρασε την διασταύρωση και να έκανε αδέξιο χειρισμό προκειμένου να επιστρέψει, με αποτέλεσμα να έφυγε από την πορεία του το αυτοκίνητο με τις τραγικές συνέπειες.

Αύριο θα γίνουν οι κηδείες των δύο νέων, ενώ ματαιώθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην περιοχή



