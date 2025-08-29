Καστοριά: Θρήνος για τον Θέμη και την Αλεξάνδρα – Σήμερα οι κηδείες τους

Στο πένθος έχει βυθιστεί από χθες ολόκληρος ο νομός Καστοριάς, μετά τον τραγικό θάνατο δύο 16χρονων σε τροχαίο.

Σήμερα θα είναι η δυσκολότερη μέρα για τις οικογένειες και τους φίλους του Θέμη και της Αλεξάνδρας, καθώς θα τους πουν το τελευταίο «αντίο».

Από το πρωί οι καμπάνες στα χωριά των δύο παιδιών ηχούν πένθιμα, ενώ ακυρώθηκαν και οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στην περιοχή.

Τα δύο παιδιά που χάθηκαν στο τροχαίο στην Καστοριά

Η κηδεία της 16χρονης Αλεξάνδρας θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 18:00 το απόγεμα, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στην Πολυκάρπη, ενώ του 16χρονου Θέμη στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Μαυροχώρι στις 15:30 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το oladeka.gr τα δύο παιδιά είχαν φύγει από το σπίτι τους χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους, οι οποίοι τους αναζητούσαν για ώρες.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο 16χρονοι μετατράπηκε σε μάζα σιδερικών - oladeka.gr

Ο 16χρονος πήρε κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του για να πάει μια βόλτα με το κορίτσι του. Το λευκό ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν κινούταν σε μια μεγάλη ευθεία, όταν ξαφνικά ξέφυγε από την πορεία του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η τραγωδία έγινε αντιληπτή λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης, όταν διερχόμενος οδηγός εντόπισε τα συντρίμμια του αυτοκινήτου και ειδοποίησε τις αρχές.

Η Πυροσβεστική κατάφερε μετά από μία ώρα να απεγκλωβίσει τα δύο παιδιά, αλλά ήταν αργά - oladeka.gr

Όπως προκύπτει, το αυτοκίνητο προσέκρουσε και ξερίζωσε δύο δέντρα, πέρασε από έναν φράχτη και σταμάτησε πάνω σε ένα δέντρο.

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και χρειάστηκαν αρκετή ώρα να απεγκλωβίσουν τα δύο παιδιά από το όχημα, που είχε μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Στο οδόστρωμα υπάρχουν ίχνη φρεναρίσματος που δείχνουν ότι ο 16χρονος προσπάθησε να αποφύγει κάτι - oladeka.gr

Οι δύο 16χρονοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Τροχαίο Καστοριά: Τα σενάρια που εξετάζονται

Στο σημείο υπάρχουν εμφανή ίχνη φρεναρίσματος, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο, ωστόσο η υπερβολική ταχύτητα φαίνεται πως αποδείχθηκε μοιραία.

Οι ειδικοί προσπαθούν τώρα να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας. Τα επικρατέστερα σενάρια που ερευνώνται είναι να πετάχτηκε ξαφνικά κάποιο άγριο ζώο, όπως αρκούδα ή αγριογούρουνο, μπροστά στο όχημα, κάτι που συμβαίνει συχνά στην περιοχή.

Μία ακόμη εκδοχή, που δεν έχει αποκλειστεί, είναι η εμπλοκή δεύτερου οχήματος.