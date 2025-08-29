Καστοριά: Θρήνος για τον Θέμη και την Αλεξάνδρα – Σήμερα οι κηδείες τους

Είχαν πάρει κρυφά το αυτοκίνητο – Τα σενάρια για τα αίτια του δυστυχήματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 13:38 Φωτιά τώρα στον Γερολιμένα Μάνης - Σηκώθηκαν εναέρια
29.08.25 , 13:23 Τροχαίο Θέρμη: Παραδέχτηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένη την Porsche η 45χρονη
29.08.25 , 13:09 Δένδιας: «Απαράδεκτες κι απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν»
29.08.25 , 13:01 IQ 160: Απόψε σε επανάληψη το τελευταίο επεισόδιο του 1ου κύκλου!
29.08.25 , 12:43 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τη μητέρα της σε βραδινή έξοδο στη Μύκονο
29.08.25 , 12:35 Τροχαίο Θέρμη: Σε 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ανήκει η Porsche
29.08.25 , 12:23 Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας
29.08.25 , 12:15 Δέσποινα Βανδή: Το φιλί στον Μπισμπίκη και το τραγούδι που του αφιέρωσε
29.08.25 , 12:13 «O Μελισσοκόμος» Jason Statham στη Sunday Premiere της Nova!
29.08.25 , 12:10 Καστοριά: Θρήνος για τον Θέμη και την Αλεξάνδρα – Σήμερα οι κηδείες τους
29.08.25 , 12:05 Έρχεται το BYD SEAL 6 DM-i TOURING
29.08.25 , 12:00 Επίδομα 100 ευρώ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία
29.08.25 , 11:46 Oι οκτώ τροφές που θα σε γεμίσουν ενέργεια
29.08.25 , 11:29 Τι σημαίνει «Bugonia»: Αποθέωσαν τον Λάνθιμο και την Emma Stone στη Βενετία
29.08.25 , 11:28 Θρίλερ στη Μονή Σινά: Ένταση, τραυματισμοί και έλεγχος στον Έλληνα πρέσβη
Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια
Καστοριά: Θρήνος για τον Θέμη και την Αλεξάνδρα – Σήμερα οι κηδείες τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Διακοπές στο βουνό, λίγο πριν την πρεμιέρα της
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στα νησιά Φίτζι με τη σύντροφό του, Κατερίνα
Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;
Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα στην κουζίνα του σπιτιού της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος έχει βυθιστεί από χθες ολόκληρος ο νομός Καστοριάς, μετά τον τραγικό θάνατο δύο 16χρονων σε τροχαίο.  

Σήμερα θα είναι η δυσκολότερη μέρα για τις οικογένειες και τους φίλους του Θέμη και της Αλεξάνδρας, καθώς θα τους πουν το τελευταίο «αντίο».

Καστοριά: Τροχαίο με δύο 16χρονα παιδιά νεκρά - Τα έψαχναν οι γονείς τους

Από το πρωί οι καμπάνες στα χωριά των δύο παιδιών ηχούν πένθιμα, ενώ ακυρώθηκαν και οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στην περιοχή. 

Τα δύο παιδιά που χάθηκαν στο τροχαίο στην Καστοριά

Τα δύο παιδιά που χάθηκαν στο τροχαίο στην Καστοριά

Η κηδεία της 16χρονης Αλεξάνδρας θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 18:00 το απόγεμα, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στην Πολυκάρπη, ενώ του 16χρονου Θέμη στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Μαυροχώρι στις 15:30 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το oladeka.gr τα δύο παιδιά είχαν φύγει από το σπίτι τους χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους, οι οποίοι τους αναζητούσαν για ώρες. 

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο 16χρονοι μετατράπηκε σε μάζα σιδερικών - oladeka.gr

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο 16χρονοι μετατράπηκε σε μάζα σιδερικών - oladeka.gr

Ο 16χρονος πήρε κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του για να πάει μια βόλτα με το κορίτσι του. Το λευκό ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν κινούταν σε μια μεγάλη ευθεία, όταν ξαφνικά ξέφυγε από την πορεία του. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η τραγωδία έγινε αντιληπτή λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης, όταν διερχόμενος οδηγός εντόπισε τα συντρίμμια του αυτοκινήτου και ειδοποίησε τις αρχές. 

Η Πυροσβεστική κατάφερε μετά από μία ώρα να απεγκλωβίσει τα δύο παιδιά, αλλά ήταν αργά - oladeka.gr

Η Πυροσβεστική κατάφερε μετά από μία ώρα να απεγκλωβίσει τα δύο παιδιά, αλλά ήταν αργά - oladeka.gr

Όπως προκύπτει, το αυτοκίνητο προσέκρουσε και ξερίζωσε δύο δέντρα, πέρασε από έναν φράχτη και σταμάτησε πάνω σε ένα δέντρο. 

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και χρειάστηκαν αρκετή ώρα να απεγκλωβίσουν τα δύο παιδιά από το όχημα, που είχε μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. 

Στο οδόστρωμα υπάρχουν ίχνη φρεναρίσματος που δείχνουν ότι ο 16χρονος προσπάθησε να αποφύγει κάτι - oladeka.gr

Στο οδόστρωμα υπάρχουν ίχνη φρεναρίσματος που δείχνουν ότι ο 16χρονος προσπάθησε να αποφύγει κάτι - oladeka.gr

Οι δύο 16χρονοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. 

Τροχαίο Καστοριά: Τα σενάρια που εξετάζονται

Στο σημείο υπάρχουν εμφανή ίχνη φρεναρίσματος, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο, ωστόσο η υπερβολική ταχύτητα φαίνεται πως αποδείχθηκε μοιραία. 

Οι ειδικοί προσπαθούν τώρα να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας. Τα επικρατέστερα σενάρια που ερευνώνται είναι να πετάχτηκε ξαφνικά κάποιο άγριο ζώο, όπως αρκούδα ή αγριογούρουνο, μπροστά στο όχημα, κάτι που συμβαίνει συχνά στην περιοχή. 

Μία ακόμη εκδοχή, που δεν έχει αποκλειστεί, είναι η εμπλοκή δεύτερου οχήματος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top