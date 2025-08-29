Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες

Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση & εγκατάλειψη - Μεταδίδει η Λ. Γεωργάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 23:01 Αυτός είναι ο τζογαδόρος εμπρηστής της Παλλήνης - Φωτογραφία ντοκουμέντο
29.08.25 , 22:21 Παντρεύεται ηθοποιός της «Γης της Ελιάς» - Η πρόταση γάμου στο Αμάλφι
29.08.25 , 22:05 Περιστέρι: Ηλικιωμένος Έπεσε Θύμα Ληστείας Στη Σκάλα Της Πολυκατοικίας Του
29.08.25 , 21:52 Έρχονται «φουρτούνες» Ελλάδας - Τουρκίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο
29.08.25 , 21:27 Τροχαίο Καστοριά: Βουβός πόνος στην κηδεία του Θέμη και της Αλεξάνδρας
29.08.25 , 21:19 Ράνια Τζίμα: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της, Ελένης
29.08.25 , 21:12 Bανδάλισαν το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σ.  Βολουδάκη στα Χανιά
29.08.25 , 21:10 BMW Group: Πέτυχε το ορόσημο πωλήσεων των 3.000.000 μονάδων
29.08.25 , 20:30 Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες
29.08.25 , 20:28 Αποκάλυψη Star: Συνέλαβαν το «πίτμπουλ» του διαβόητου κακοποιού  Έντικ
29.08.25 , 19:49 Ευδοκία Ρουμελιώτη: Το χιουμοριστικό σκετσάκι με τον 10χρονο γιο της
29.08.25 , 19:36 Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
29.08.25 , 19:33 Φωτιά στα Γρεβενά: Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
29.08.25 , 19:13 «Πόλεμος» Δούκα – Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας
29.08.25 , 19:00 Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη
Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια
Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό
Ξανά ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Αυτή είναι η νέα του σύντροφος
Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
Τροχαίο Καστοριά: Βουβός πόνος στην κηδεία του Θέμη και της Αλεξάνδρας
Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες
Αργυρός - Νίκα: Oι φωτογραφίες από τις διακοπές σε θέρετρο της Μεσσηνίας
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη για το τροχαίο στη Θέρμη / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (29/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ακόμα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα  στην Εθνική Θεσσαλονίκης - Μουδανιών με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο νεαρά άτομα. Μία Πόρσε έπεσε πάνω σε άλλο διερχόμενο ΙΧ και στη συνέχεια πέταξε με κινηματογραφικό τρόπο μέχρι τον παράδρομο. Η οδηγός όμως της Πόρσε εγκατέλειψε τα θύματα και τράπηκε σε φυγή.  

Η οδηγός όμως της Πόρσε εγκατέλειψε τα θύματα και τράπηκε σε φυγή.  

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Θέρμη: Η πολυτελής Πόρσε που σκόρπισε τον τρόμο 

Πέντε παρά δέκα το πρωί κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την υπερπολυτελή μαύρη Πόρσε, 100 μέτρα πριν το σημείο της σύγκρουσης. Λίγα λεπτά αργότερα από τον ίδιο δρόμο περνούν περιπολικά και ασθενοφόρα. 

Μέσα από αυτή την άμορφη μάζα από λαμαρίνες που βρίσκεται σφηνωμένη δίπλα στο οδόστρωμα της Εθνικής Θεσσαλονίκης - Μουδανιών ανασύρθηκαν τραυματισμένα δυο νεαρά άτομα 25 και 27 ετών. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Αυτή είναι η οδηγός της Πόρσε: Διασκέδαζε με τον Τρ. Σαμαρά πριν το τροχαίο

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το πολυτελές όχημα που οδηγούσε 45χρονη επιχειρηματίας, την ώρα που πήγε να προσπεράσει άλλο όχημα, συγκρούστηκε μαζί του πλαγίως. Το Toyota που οδηγούσε η νεαρή κοπέλα τούμπαρε μέχρι την άκρη του δρόμου, ενώ η Πόρσε εκσφενδονίστηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, χτύπησε πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ και τελικά προσγειώθηκε στον παράδρομο της Εθνικής. 

Το Toyota που οδηγούσε η νεαρή κοπέλα τούμπαρε μέχρι την άκρη του δρόμου

Τροχαίο Θέρμη: Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη - Η 45χρονη παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ 

Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες

Οι αερόσακοι μέσα στην Πόρσε άνοιξαν. Η οδηγός του οχήματος κατάφερε όμως να σπάσει την ηλιοροφή  και να διαφύγει από το σημείο. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε από την τροχαία και συνελήφθη στο σπίτι της. Η γυναίκα παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε θετικό το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε 6 ώρες μετά τη σύγκρουση. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη.

Τροχαίο Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη

Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες. Όπως έγινε γνωστό, μέσω του δικηγόρου της, κατάφερε να φύγει από το σημείο του τροχαίου με τη βοήθεια φίλης της που οδηγούσε προπορευόμενο όχημα. Εκείνη την μετέφερε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Μόλις άρχισε να συνέρχεται επικοινώνησε με τον δικηγόρο της και στη συνέχεια με την τροχαία. 

Τροχαίο Θέρμη: Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη

Τρύφωνας Σαμαράς: «Διασκεδάζαμε μαζί πριν το τροχαίο»

Νωρίτερα η 45χρονη, μαζί με τη φίλη της και τον γνωστό κομμωτή Τρύφωνα Σαμαρά, διασκέδαζαν σε νυχτερινά μαγαζιά. Ωστόσο οι δυο γυναίκες τον άφησαν στο ξενοδοχείο και έφυγαν. 

Τροχαίο Θέρμη: Σε 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ανήκει η Porsche

«Δεν ήμουν. Φυσικά αν ήμουν μαζί της δεν θα την άφηνα να οδηγήσει και θα την βοηθούσα να πάει στο σπίτι της. Αλλά ήταν με τη φίλη της την κυρία ...., τις άφησα μαζί κι έγινε αυτό που έγινε. [...] Ήταν ήδη σε εύθυμη κατάσταση αλλά δεν ήταν πιωμένη να είναι χάλια ή να σέρνεται η κοπέλα, ήταν μια χαρά».

 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 |
ΘΕΡΜΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΠΟΡΣΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top