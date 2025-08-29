Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες

Ένα ακόμα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Θεσσαλονίκης - Μουδανιών με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο νεαρά άτομα. Μία Πόρσε έπεσε πάνω σε άλλο διερχόμενο ΙΧ και στη συνέχεια πέταξε με κινηματογραφικό τρόπο μέχρι τον παράδρομο. Η οδηγός όμως της Πόρσε εγκατέλειψε τα θύματα και τράπηκε σε φυγή.

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Θέρμη: Η πολυτελής Πόρσε που σκόρπισε τον τρόμο

Πέντε παρά δέκα το πρωί κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την υπερπολυτελή μαύρη Πόρσε, 100 μέτρα πριν το σημείο της σύγκρουσης. Λίγα λεπτά αργότερα από τον ίδιο δρόμο περνούν περιπολικά και ασθενοφόρα.

Μέσα από αυτή την άμορφη μάζα από λαμαρίνες που βρίσκεται σφηνωμένη δίπλα στο οδόστρωμα της Εθνικής Θεσσαλονίκης - Μουδανιών ανασύρθηκαν τραυματισμένα δυο νεαρά άτομα 25 και 27 ετών. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το πολυτελές όχημα που οδηγούσε 45χρονη επιχειρηματίας, την ώρα που πήγε να προσπεράσει άλλο όχημα, συγκρούστηκε μαζί του πλαγίως. Το Toyota που οδηγούσε η νεαρή κοπέλα τούμπαρε μέχρι την άκρη του δρόμου, ενώ η Πόρσε εκσφενδονίστηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, χτύπησε πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ και τελικά προσγειώθηκε στον παράδρομο της Εθνικής.

Τροχαίο Θέρμη: Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη - Η 45χρονη παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ

Οι αερόσακοι μέσα στην Πόρσε άνοιξαν. Η οδηγός του οχήματος κατάφερε όμως να σπάσει την ηλιοροφή και να διαφύγει από το σημείο. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε από την τροχαία και συνελήφθη στο σπίτι της. Η γυναίκα παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε θετικό το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε 6 ώρες μετά τη σύγκρουση. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη.

Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες. Όπως έγινε γνωστό, μέσω του δικηγόρου της, κατάφερε να φύγει από το σημείο του τροχαίου με τη βοήθεια φίλης της που οδηγούσε προπορευόμενο όχημα. Εκείνη την μετέφερε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Μόλις άρχισε να συνέρχεται επικοινώνησε με τον δικηγόρο της και στη συνέχεια με την τροχαία.

Τρύφωνας Σαμαράς: «Διασκεδάζαμε μαζί πριν το τροχαίο»

Νωρίτερα η 45χρονη, μαζί με τη φίλη της και τον γνωστό κομμωτή Τρύφωνα Σαμαρά, διασκέδαζαν σε νυχτερινά μαγαζιά. Ωστόσο οι δυο γυναίκες τον άφησαν στο ξενοδοχείο και έφυγαν.

«Δεν ήμουν. Φυσικά αν ήμουν μαζί της δεν θα την άφηνα να οδηγήσει και θα την βοηθούσα να πάει στο σπίτι της. Αλλά ήταν με τη φίλη της την κυρία ...., τις άφησα μαζί κι έγινε αυτό που έγινε. [...] Ήταν ήδη σε εύθυμη κατάσταση αλλά δεν ήταν πιωμένη να είναι χάλια ή να σέρνεται η κοπέλα, ήταν μια χαρά».



