Αυτή είναι η οδηγός της Πόρσε: Διασκέδαζε με τον Τρ. Σαμαρά πριν το τροχαίο

3 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο το αλκοόλ στο αίμα της

Ένα ακόμα σοκαριστικό τροχαίο είχαμε τα ξημερώματα στην Εθνική Θεσσαλονίκης - Μουδανιών με αποτέλεσμα να τραυματισθούν δυο νέοι. Αυτοκίνητο μάρκας Πόρσε έπεσε πάνω σε άλλο διερχόμενο ΙΧ και στην συνέχεια κυριολεκτικά πέταξε με κινηματογραφικό τρόπο μέχρι τον παράδρομο. Η οδηγός όμως της Πόρσε, που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, εγκατέλειψε τα θύματα και τράπηκε σε φυγή.  

Τροχαίο Θέρμη: Πολυτελής Πόρσε σκόρπισε τον τρόμο - Η οδηγός έσπασε την ηλιοροφή κι εξαφανίστηκε

Μέσα από μια άμορφη μάζα από λαμαρίνες που βρίσκεται σφηνωμένη δίπλα στο οδόστρωμα της Εθνικής Θεσσαλονίκης - Μουδανιών ανασύρθηκαν τραυματισμένα δυο νεαρά άτομα 26 και 27 ετών. Μια γυναίκα και ένας άντρας. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Τροχαίο Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη

Σύμφωνα με μαρτυρίες το  πολυτελές όχημα μάρκας Πόρσε συγκρούστηκε με το άλλο όχημα και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων στον παράδρομο. 

Τροχαίο Θέρμη: Αυτή είναι η 45χρονη επιχειρηματίας που οδηγούσε την Πόρσε 

Η 45χρονη οδηγός της Πόρσε

Η 45χρονη που οδηγούσε την Πόρσε / Instagram 

Η οδηγός της Πόρσε, 45 ετών, είναι επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης, ενώ διαθέτει και ενεχυροδανειστήριο.

Είχε βγει έξω να διασκεδάσει το βράδυ με παρέα φίλων της, στην οποία μάλιστα ανήκε και ο γνωστός κομμωτής, Τρύφωνας Σαμαράς.

Τροχαίο Θέρμη: Σε 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ανήκει η Porsche

Στα stories τους μοιράστηκαν κοινά στιγμιότυπα από την όμορφη βραδιά που περνούσαν, πριν το σοκαριστικό ατύχημα. 

Με τον Τρύφωνα Σαμαρά διασκέδαζε η 45χρονη 

Μαζί με τον Τρύφωνα Σαμαρά η 45χρονη / Instagram (@trifonassamaras)

Μεθυσμένη οδηγούσε η 45χρονη

Στο αυτόφωρο η 45χρονη επιχειρηματίας / Instagram 

Τροχαίο Θέρμη: Στο αυτόφωρο η 45χρονη επιχειρηματίας - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ 

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, οι αερόσακοι μέσα στην Πόρσε άνοιξαν. Η οδηγός του οχήματος κατάφερε, όμως, να σπάσει τη γυάλινη οροφή και να διαφύγει από το σημείο.

Οι αρχές εντόπισαν την ιδιοκτήτρια της Πόρσε. Πρόκειται για γυναίκα επιχειρηματία 45 ετών. Ερευνούν αν οδηγούσε η ιδιοκτήτρια την ώρα του τροχαίου. 

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη: ΙΧ εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων

Η γυναίκα εντοπίστηκε στο σπίτι της και παραδέχθηκε στην κατάθεση της ότι οδηγούσε η ίδια υπό την επήρεια αλκοόλ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτο αλκοτέστ που έγινε στην τροχαία ώρες αργότερα από το συμβάν. Βρέθηκε ότι ήταν πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο. 

 

 

