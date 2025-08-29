Σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη: ΙΧ εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων

Δύο τραυματίες – Αναζητείται ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα

29.08.25 , 08:05 Σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη: ΙΧ εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων
Ένα ακόμα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. 

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη: ΙΧ εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών με την εμπλοκή δύο αυτοκινήτων. 

Τροχαίο στην Πιερία: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 11χρονης

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το ένα αυτοκίνητο έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο, στο οποίο επέβαιναν μια γυναίκα κι ένα ακόμα άτομο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το δεύτερο όχημα μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ η γυναίκα που επέβαινε σε αυτό δίνει μάχη για τη ζωή της. 

Καστοριά: Τροχαίο με δύο 16χρονα παιδιά νεκρά - Τα έψαχναν οι γονείς τους

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο ΙΧ έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε 100 μέτρα μακριά από το άλλο όχημα. 

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο, μετά τη σύγκρουση, έσπασε την ηλιοροφή του οχήματος και διέφυγε από το σημείο, με αποτέλεσμα να αναζητείται από τις αρχές. 

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΘΕΡΜΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
