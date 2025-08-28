Τροχαίο στην Πιερία: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 11χρονης

Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε ΜΕΘ Παίδων - Μεταδίδει η Λ. Γεωργάκη

Καστοριά: Τα ερωτήματα για τον θάνατο των δύο 16χρονων στο τροχαίο
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη για την κατάσταση της υγείας της 11χρονης μετά το τροχαίο στην Κατερίνη / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (28/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Κατερίνη ένα 9χρονο κοριτσάκι σκοτώθηκε ακαριαία σε τροχαίο, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα του εξετράπη της πορείας του και βγήκε από τον δρόμο. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται και το 11χρονο κοριτσάκι της οικογένειας που δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που τη βρήκε.

Η 11χρονη βρίσκεται ως και αυτή την ώρα, σε πολύ σοβαρή κατάσταση, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας Παίδων στο Ιπποκράτειο. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Τα πρώτα 24ωρα είναι και τα πιο δύσκολα.

Τροχαίο Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 11χρονη αδελφή της 9χρονης

Εδώ μεταφέρθηκε αργά χθες το βράδυ, περίπου στις 11, υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο το οποίο κράτησε τουλάχιστον 6 ώρες και στα δύο πόδια καθώς έφερε πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα. Το πιο δύσκολο τραύμα ήταν στο αριστερό μηριαίο οστό.

Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη των γιατρών να σταθεροποιήσουν την 11χρονη

Πιερία: Τροχαίο με νεκρή μία 9χρονη- Τραυματίστηκαν η μητέρα & η αδερφή της

Το παιδί είχε χάσει πολύ αίμα και οι γιατροί πάλευαν κυριολεκτικά με τα λεπτά που περνούσαν μέχρι να την σταθεροποιήσουν. Ευτυχώς δε φέρει σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο πατέρας του κοριτσιού ο οποίος όταν είχε φτάσει στο σημείο του δυστυχήματος κατέρρευσε, κατάφερε να ανακτήσει τις δυνάμεις του και βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της μικρής περιμένοντας ένα καλό νέο. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
