Πιερία: Τροχαίο με νεκρή μία 9χρονη- Τραυματίστηκαν η μητέρα & η αδερφή της

Το αυτοκίνητό τους «καρφώθηκε» σε δέντρο

Ελλαδα
Πηγή: odelalis.gr
Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) στην Επαρχιακή Οδό Κατερίνης–Δίου στην Πιερία με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 9χρονου κοριτσιού και τον βαρύ τραυματισμό της μητέρας του και της 11χρονης αδελφής του.

Πιερία: Η μοιραία σύγκρουση

Σύμφωνα με το odelalis.gr, η μητέρα που οδηγούσε το όχημα – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – έχασε τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε δέντρο. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 9 και 11 ετών.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) στην Επαρχιακή Οδό Κατερίνης–Δίου

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που η 9χρονη σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η μητέρα και η μεγαλύτερη κόρη τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 9 και 11 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, ενώ 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ανέλαβαν τη διακομιδή των τραυματιών. Πρώτοι έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που προσπάθησαν να δώσουν πρώτες βοήθειες στο άτυχο κοριτσάκι, το οποίο όμως είχε ήδη υποκύψει.

Η Τροχαία Κατερίνης διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Η Τροχαία Κατερίνης διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

*Φωτογραφίες: odelalis.gr

