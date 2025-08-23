Προφυλακίσθηκε ο Βούλγαρος οδηγός για το τροχαίο στον Ίασμο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 56χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη για το σοκαριστικό τροχαίο της περασμένης Δευτέρας (18/8) στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Ίασμου στη Ροδόπη.

Δεν κατάφερε να πείσει με τους ισχυρισμούς του εισαγγελέα και ανακριτή ο 56χρονος οδηγός που σκόρπισε τον θάνατο πριν από λίγες ημέρες στα διόδια Ιάσμου, και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Ραλλιώ Λεπίδου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, o άνδρας ισχυρίσθηκε ότι είχε πολύ κίνηση στην Εγνατία Οδό λόγω επιστροφής των εκδρομέων με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μεγάλη ουρά στα διόδια Ιάσμου. Ο οδηγός του προπορευόμενου αυτοκινήτου επιχείρησε να αλλάξει λωρίδα, από αριστερά να πάει δεξιά, του έκλεισε τον δρόμο και έτσι έπεσε πάνω τους, είπε ο Βούλγαρος οδηγός.

Να θυμίσουμε πως από τη σφοδρότατη σύγκρουση απανθρακώθηκαν τρεις επιβαίνοντες του ενός οχήματος, ενώ το τέταρτο άτομο -μια 49χρονη γυναίκα- σώθηκε από θαύμα.

Είχαν τραυματιστεί άλλα πέντε άτομα, - μία οικογένεια με τα δύο τους παιδιά, 4 και 6 ετών - αλλά και ο συνοδηγός του 56χρονου Βούλγαρου.