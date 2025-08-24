Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Σαλαμίνα: Δίκυκλο παρέσυρε ηλικιωμένη

Μία 83χρονη γυναίκα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στη Σαλαμίνα και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό. Η άτυχη ηλικιωμένη μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο «Αττικόν».
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Σαλαμίνα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (23/8), λίγο μετά τις 22:00, στη λεωφόρο Φανερωμένης. Ένας οδηγός μηχανής χτύπησε μια ηλικιωμένη γυναίκα, τραυματίζοντάς την σοβαρά, και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο για να αποφύγει τη σύλληψη.
Εκεί έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο «Αττικόν», σύμφωνα με το ΣΚΑΪ.
Η γυναίκα από εκείνη τη στιγμή δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή. Λίγο αργότερα, ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη.