Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Σαλαμίνα: Δίκυκλο παρέσυρε ηλικιωμένη

Δίνει μάχη για τη ζωή της - Συνελήφθη ο οδηγός

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Σαλαμίνα - Δίκυκλο παρέσυρε πεζή / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία 83χρονη γυναίκα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στη Σαλαμίνα και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό. Η άτυχη ηλικιωμένη μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο «Αττικόν». 

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Σαλαμίνα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (23/8), λίγο μετά τις 22:00, στη λεωφόρο Φανερωμένης. Ένας οδηγός μηχανής χτύπησε μια ηλικιωμένη γυναίκα, τραυματίζοντάς την σοβαρά, και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο για να αποφύγει τη σύλληψη.

 

Σαλαμίνα: Αυτός είναι ο εργοθεραπευτής που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκων

Εκεί έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο «Αττικόν», σύμφωνα με το ΣΚΑΪ.

Η γυναίκα από εκείνη τη στιγμή δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή. Λίγο αργότερα, ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
