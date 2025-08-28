Τροχαίο Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 11χρονη αδελφή της 9χρονης

Τραγική φιγούρα ο πατέρας τους - Κατέρρευσε στο σημείο του τροχαίου

Μια απίστευτη τραγωδία συγκλονίζει την Πιερία από χθες. Οι διακοπές μιας οικογένειας στην Ελλάδα κατέληξαν σε εφιάλτη,  όταν ένα 9χρονο κοριτσάκι σκοτώθηκε σε τροχαίο. Η 11χρονη αδελφή της δίνει μάχη για τη ζωή της, ενώ σοβαρά τραυματισμένη είναι και η μητέρα τους. 

Ένα 9χρονο κοριτσάκι σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Πιερία - odigos-pierias.gr

Ένα 9χρονο κοριτσάκι σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Πιερία - odigos-pierias.gr

Πιερία: Τροχαίο με νεκρή μία 9χρονη- Τραυματίστηκαν η μητέρα & η αδερφή της

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κατερίνης. 

Το αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου στη Νέα Έφεσο. 

To αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το 9χρονο κοριτσάκι με την αδελφή του και τη μητέρα του στην Πιερία - odigos-pierias.gr

To αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το 9χρονο κοριτσάκι με την αδελφή του και τη μητέρα του στην Πιερία - odigos-pierias.gr

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη Γερμανίδα μητέρα υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε πάνω σε ένα δέντρο.

Η οικογένεια μένει μόνιμα στη Γερμανία και είχε επισκεφθεί στην Ελλάδα, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας. Το αυτοκίνητο άνηκε στην πεθερά της 35χρονης. 

Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που το 9χρονο κοριτσάκι σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ χρειάστηκε η συμβολή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του από το όχημα. Η αδελφή της μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κατερίνης, όμως οι γιατροί έκριναν πως η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά σοβαρή και πρέπει να μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο. 

Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της 9χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Πιερία - odigos-pierias.gr

Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της 9χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Πιερία - odigos-pierias.gr

Τραγική φιγούρα ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος πήγε στο σημείο του τροχαίου και κατέρρευσε μπροστά στην εικόνα που αντίκρισε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί και ο ίδιος στο νοσοκομείο. 
 

