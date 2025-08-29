Τροχαίο Θέρμη: Σε 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ανήκει η Porsche

Συνελήφθη και καταθέτει στην αστυνομία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 13:45 Ξανά ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Αυτή είναι η νέα του σύντροφος
29.08.25 , 13:38 Φωτιά τώρα στον Γερολιμένα Μάνης - Σηκώθηκαν εναέρια
29.08.25 , 13:23 Τροχαίο Θέρμη: Παραδέχτηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένη την Porsche η 45χρονη
29.08.25 , 13:09 Δένδιας: «Απαράδεκτες κι απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν»
29.08.25 , 13:01 IQ 160: Απόψε σε επανάληψη το τελευταίο επεισόδιο του 1ου κύκλου!
29.08.25 , 12:43 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τη μητέρα της σε βραδινή έξοδο στη Μύκονο
29.08.25 , 12:35 Τροχαίο Θέρμη: Σε 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ανήκει η Porsche
29.08.25 , 12:23 Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας
29.08.25 , 12:15 Δέσποινα Βανδή: Το φιλί στον Μπισμπίκη και το τραγούδι που του αφιέρωσε
29.08.25 , 12:13 «O Μελισσοκόμος» Jason Statham στη Sunday Premiere της Nova!
29.08.25 , 12:10 Καστοριά: Θρήνος για τον Θέμη και την Αλεξάνδρα – Σήμερα οι κηδείες τους
29.08.25 , 12:05 Έρχεται το BYD SEAL 6 DM-i TOURING
29.08.25 , 12:00 Επίδομα 100 ευρώ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία
29.08.25 , 11:46 Oι οκτώ τροφές που θα σε γεμίσουν ενέργεια
29.08.25 , 11:29 Τι σημαίνει «Bugonia»: Αποθέωσαν τον Λάνθιμο και την Emma Stone στη Βενετία
Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια
Καστοριά: Θρήνος για τον Θέμη και την Αλεξάνδρα – Σήμερα οι κηδείες τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Διακοπές στο βουνό, λίγο πριν την πρεμιέρα της
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στα νησιά Φίτζι με τη σύντροφό του, Κατερίνα
Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;
Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα στην κουζίνα του σπιτιού της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε 45χρονη επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται στον χώρο των κέντρων αισθητικής στη Θεσσαλονίκη, ανήκει η Porsche που προκάλεσε το τροχαίο σήμερα το πρωί στη Θέρμη, στο οποίο τραυματίστηκαν δύο άτομα. 

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη: ΙΧ εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων

Η γυναίκα συνελήφθη και αυτή την ώρα βρίσκεται στη Διεύθυνση Τροχαίας και θα δώσει κατάθεση για το συμβάν. Είναι άγνωστο προς το παρόν αν οδηγούσε η ίδια το πολυτελές όχημα την ώρα του τροχαίου. 

Η Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη ανήκει σε 45χρονη επιχειρηματία - voria.gr

Η Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη ανήκει σε 45χρονη επιχειρηματία - voria.gr

 Όπως έγινε γνωστό πάντως το άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο, μετά τη σφοδρή σύγκρουση, άνοιξε την ηλιοροφή, βγήκε από το όχημα και εγκατέλειψε το σημείο, με αποτέλεσμα να το αναζητά η αστυνομία. 

Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. 

https://www.voria.gr/article/thessaloniki-trohaio-me-dyo-traymaties-sti-moydanion-o-odigos-toy-enos-ih-efyge-apo-simeio

Δεν είναι ακόμα γνωστό αν την Porsche την οδηγούσε η 45χρονη ή κάποιος άλλος - voria.gr

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες μια μαύρη Porsche, που κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα συγκρούστηκε με ένα δεύτερο όχημα, το οποίο έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε 100 μέτρα μακριά από το άλλο.

Το δεύτερο αυτοκίνητο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μια γυναίκα κι ένα ακόμα άτομο, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της γυναίκας είναι εξαιρετικά κρίσιμη και δίνει μάχη για τη ζωή της. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΘΕΡΜΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top