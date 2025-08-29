Τροχαίο Θέρμη: Σε 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ανήκει η Porsche

Σε 45χρονη επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται στον χώρο των κέντρων αισθητικής στη Θεσσαλονίκη, ανήκει η Porsche που προκάλεσε το τροχαίο σήμερα το πρωί στη Θέρμη, στο οποίο τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Η γυναίκα συνελήφθη και αυτή την ώρα βρίσκεται στη Διεύθυνση Τροχαίας και θα δώσει κατάθεση για το συμβάν. Είναι άγνωστο προς το παρόν αν οδηγούσε η ίδια το πολυτελές όχημα την ώρα του τροχαίου.

Η Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη ανήκει σε 45χρονη επιχειρηματία - voria.gr

Όπως έγινε γνωστό πάντως το άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο, μετά τη σφοδρή σύγκρουση, άνοιξε την ηλιοροφή, βγήκε από το όχημα και εγκατέλειψε το σημείο, με αποτέλεσμα να το αναζητά η αστυνομία.

Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Δεν είναι ακόμα γνωστό αν την Porsche την οδηγούσε η 45χρονη ή κάποιος άλλος - voria.gr

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες μια μαύρη Porsche, που κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα συγκρούστηκε με ένα δεύτερο όχημα, το οποίο έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε 100 μέτρα μακριά από το άλλο.

Το δεύτερο αυτοκίνητο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μια γυναίκα κι ένα ακόμα άτομο, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της γυναίκας είναι εξαιρετικά κρίσιμη και δίνει μάχη για τη ζωή της.