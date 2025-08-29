Τροχαίο Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη

Η ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν συνελήφθη

Τροχαίο Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη
Τροχαίο Θέρμη: Σε 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ανήκει η Porsche
Πρώτη Δημοσίευση: 29.08.25, 13:23
Η 45χρονη ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche που προκάλεσε σήμερα το τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, παραδέχθηκε πως εκείνη οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο και μάλιστα μεθυσμένη. 

Τροχαίο Θέρμη: Σε 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ανήκει η Porsche

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε θετικό και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο για να γίνει αιμοληψία για μια πιο ακριβή μέτρηση. 

Η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche παραδέχθηκε πως οδηγούσε το αυτοκίνητο την ώρα του τροχαίου και μάλιστα ήταν μεθυσμένη - voria.gr

Η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche παραδέχθηκε πως οδηγούσε το αυτοκίνητο την ώρα του τροχαίου και μάλιστα ήταν μεθυσμένη - voria.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα βρέθηκε τρεις φορές πάνω από το όριο. Συγκεκριμένα το αλκοτέστ έδειξε 0,80 ενώ το όριο είναι 0,25 και αυτο αρκετές ώρες αφότου συνέβη το τροχαίο. 

Η 45χρονη είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται στον τομέα των κέντρων αισθητικής. Εντοπίστηκε το μεσημέρι, αφού οι αρχές κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν μέσω των στοιχείων του οχήματος, και προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας για να καταθέσει. Η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη. 

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη: ΙΧ εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων

Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Η μαύρη Porsche, που όπως ομολόγησε, οδηγούσε η 45χρονη, φέρεται να κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ένα άλλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. 

Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που το δεύτερο όχημα εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε 100 μέτρα μακριά. 

Η οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου άνοιξε την ηλιοροφή, βγήκε από το αυτοκίνητο και εγκατέλειψε το σημείο, με την αστυνομία να ξεκινάει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της. 

Το δεύτερο όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς και χρειάστηκε η συμβολή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από αυτό μια γυναίκα κι ένα ακόμα άτομο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ. Η γυναίκα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για τη ζωή της.

