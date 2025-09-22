Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: «Γάζωσαν» άνδρα έξω από είσοδο πολυκατοικίας

Νοσηλεύεται ο τραυματίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 11:37 Πατέρας Στάθη Μαντζώρου: «Δεν κινδυνεύει η ζωή του - Απέφυγε το μοιραίο»
22.09.25 , 11:36 Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο
22.09.25 , 11:28 «Τα Φιλαράκια»: 9+1 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε για τη δημοφιλή σειρά
22.09.25 , 11:02 Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»
22.09.25 , 10:57 Καιρός: Προ των πυλών οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία
22.09.25 , 10:54 Στρακαστρούκες: Μία καθηλωτική ελεγεία αγάπης
22.09.25 , 10:42 Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις
22.09.25 , 10:36 Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»
22.09.25 , 10:06 Φάρμα: «Θα ξεκινήσω με κάποια δυσάρεστα...» - Αποκλειστικό απόσπασμα
22.09.25 , 10:03 Ποιος γνωστός ποδοσφαιριστής αποφάσισε να “κρεμάσει τα παπούτσια του”;
22.09.25 , 09:51 Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
22.09.25 , 09:48 Νίκος Γκάνος: «Μπορεί να είμαι κουμπάρος της Μαρίας Αντωνά αν παντρευτεί»
22.09.25 , 09:33 Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα
22.09.25 , 09:28 Ο Νίκος Αναδιώτης για τις αμβλώσεις: «Είπα τη δική μου αλήθεια»
22.09.25 , 09:25 Μάθιου Μακόναχι: Αποκαλύπτει το μυστικό του γάμου του
Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο του
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού
Καιρός: Προ των πυλών οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»
Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Πατέρας Στάθη Μαντζώρου: «Δεν κινδυνεύει η ζωή του - Απέφυγε το μοιραίο»
Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Πάγκρατι

Θεσσαλονίκη: Πιστολέρο άρπαξαν 21χρονο από μπαρ και εξαφανίστηκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 00:30 ακούστηκαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ειδοποιήσουν την αστυνομία. 

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν αιμόφυρτο έναν άνδρα σε είσοδο πολυκατοικίας με τραύμα από όπλο στην κοιλιά. 

Λάρισα: Παππούς πυροβόλησε 18χρονο επειδή είχε σχέση με την εγγονή του

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύεται. Στο σημείο βρέθηκαν και τρεις κάλυκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είναι γνωστός στις αρχές για υπόθεση οπαδικής βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για σωματικές βλάβες, απείθεια και αντίσταση κατά της Αρχής. 

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά το ενδεχόμενο, η υπόθεση να έχει οπαδικό υπόβαθρο και αναζητούν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του δράστη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top