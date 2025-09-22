Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: «Γάζωσαν» άνδρα έξω από είσοδο πολυκατοικίας

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Πάγκρατι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 00:30 ακούστηκαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ειδοποιήσουν την αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν αιμόφυρτο έναν άνδρα σε είσοδο πολυκατοικίας με τραύμα από όπλο στην κοιλιά.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύεται. Στο σημείο βρέθηκαν και τρεις κάλυκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είναι γνωστός στις αρχές για υπόθεση οπαδικής βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για σωματικές βλάβες, απείθεια και αντίσταση κατά της Αρχής.
Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά το ενδεχόμενο, η υπόθεση να έχει οπαδικό υπόβαθρο και αναζητούν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του δράστη.