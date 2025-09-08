Λάρισα: Παππούς πυροβόλησε τον 18χρονο σύντροφο της εγγονής του

Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία το απόγευμα της Κυριακής στον Τύρναβο όταν ένας 88χρονος πυροβόλησε τον 18χρονο σύντροφο της εγγονής του.
Σύμφωνα με το paidis.com, ο ηλικιωμένος φέρεται να ενοχλήθηκε από τη συμπεριφορά του 18χρονου, τον οποίο δεν ενέκρινε για να έχει σχέση η εγγονή του. Έτσι πήρε το αεροβόλο όπλο του και τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στην πλάτη.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι του 88χρονου τον συνέλαβαν. Την προανάκριση για τα αίτια της επίθεση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.