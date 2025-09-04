«Δε χωνεύω τους Ρομά»: Βίντεο με τον 17χρονο μετά την αρπαγή του βρέφους

Η αρπάγη και άλλου μωρού και ο ρόλος του «ελεγκτή»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου
04.09.25 , 23:38 Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο Με Κλοπή Καλωδίων Τηλεδιοίκησης
04.09.25 , 23:36 Ναταλία Γερμανού: Ποζάρει με μαγιό στην Κρήτη και εντυπωσιάζει
04.09.25 , 23:34 Μαφία Κρήτης: Πουλούσαν Ναρκωτικά Σε Τουρίστες Στα Κλαμπ
04.09.25 , 23:28 Νέος Κόσμος: «Η γυναίκα ήταν άρρωστη» - Tι εξετάζουν για το νεκρό ζευγάρι
04.09.25 , 22:51 Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
04.09.25 , 22:15 Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08.45!
04.09.25 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 4/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
04.09.25 , 22:10 Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα και για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου!
04.09.25 , 22:01 Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
04.09.25 , 21:47 Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
04.09.25 , 21:35 Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
04.09.25 , 21:16 Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
04.09.25 , 21:16 Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική
04.09.25 , 20:43 Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στην «Ταράτσα του Φοίβου»
Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Αθηνά Οικονομάκου: Διακοπές στην Πάργα με τα παιδιά της
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Το έκανα γιατί δε χωνεύω τους γύφτους. Ήθελα να αποδείξω ότι δεν προσέχουν τα παιδιά τους», ομολόγησε ο 17χρονος που συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης για την αρπαγή του βρέφους από τα Καμίνια, που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης.

Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά

Πρόκειται για τον νεαρό με τα αρχικά Μ.Ν. και πλέον κατηγορείται για αρπαγή βρεφών. Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, φαίνεται να σπρώχνει ένα παιδικό καρότσι και να προχωράει στους δρόμους του Πειραιά. 

«Δε χωνεύω τους Ρομά»: Ομολόγησε ο 17χρονος την αρπαγή του βρέφους

Ο 17χρονος, τον περασμένο Μάιο, είχε αρπάξει και άλλο ένα βρέφος με την ίδια τακτική, έξω από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια. Τότε, η γιαγιά του παιδιού του είχε ζητήσει να το κρατήσει για λίγο. Όμως άρπαξε το παιδί και το εγκατέλειψε σε κάδο απορριμάτων στον Άλιμο.

Αρπαγή βρέφους Ομόνοια

Όμως η παραβατική συμπεριφορά του δε σταματάει στις αρπαγές παιδιών. Ο 17χρονος τον Ιούνιο είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες ότι παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορείο και έπαιρνε χρήματα από τους επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο!

To χρονικό της αρπαγής του βρέφους από τα Καμίνια

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του μετά από καταγγελία 36χρονης γυναίκας Ρομά, η οποία ισχυρίστηκε ότι ένας άνδρας της άρπαξε το μωρό.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, φαίνεται η γυναίκα να τρέχει έντρομη στους δρόμους των Καμινίων μαζί με δύο ακόμη άτομα και να το αναζητά.

Αρπαγή βρέφους Καμίνια

«Συνάντησα έναν άνδρα μέσα σε ένα λεωφορείο και μου είπε να μου πάρει γάλα για το μωρό. Κατεβήκαμε… πήγαμε σε ένα φαρμακείο.
Μπήκαμε… Του έδωσα να κρατήσει το μωρό και ξαφνικά τον έχασα», υποστήριξε στις αρχές η 36χρονη. 

Σε άλλο βίντεο-ντοκουμέντο, καταγράφεται η γυναίκα να προχωρά με το μωρό στο καρότσι και πίσω να την ακολουθεί ένας άνδρας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 36χρονη στις 4 το απόγευμα μαζί με τον άνδρα και το βρέφος πήγαν να αγοράσουν γάλα από φαρμακείο του Πειραιά.

Η φαρμακοποιός από τον Πειραιά είχε συναντήσει τυχαία νωρίτερα τη γυναίκα σε κοντινό σούπερ μάρκετ και προφανώς την αναγνώρισε. «Μου έκανε εντύπωση… γεμάτο καλάθι και το μωρό το είχε αυτός στα χέρια», υποστήριξε.

Τελικά, το βρέφος εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης, κάτω από την Ακρόπολη.
Το άκουσε μια γυναίκα να κλαίει και κάλεσε την αστυνομία.

Η 36χρονη Ρομά συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΜΙΝΙΑ
 |
ΑΡΠΑΓΗ ΒΡΕΦΟΥΣ
 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΟΜΟΝΟΙΑ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΜΩΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top