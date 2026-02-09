Υπόθεση κατασκοπείας: «Γυναίκα – σκιά» στρατολόγησε τον σμήναρχο!

Αύριο αναμένεται η απολογία του σμηνάρχου που κατηγορείται για κατασκοπεία. To Star εξασφάλισε αποκλειστικά όσα φέρεται να υποστηρίζει ο αξιωματικός για την «εταιρεία κατασκόπων» και πώς έγινε η πρώτη επαφή με τους Κινέζους πράκτορες. Αρνείται ότι στρατολογήθηκε, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, κίνητρο για την κατασκοπεία ήταν η αμοιβή.

Επί τρία χρόνια η δράση του περνούσε κάτω από τα ραντάρ των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Φέρεται ότι είχε αναπτύξει κατασκοπευτική δράση υπέρ της Κίνας από το τέλος του 2023, και μάλιστα από την αρχή με αμοιβή. Συνολικά είχε εισπράξει για τις υπηρεσίες αυτές περίπου 25.000 δολάρια, σύμφωνα και με τη δική του ομολογία, ενώ τα 2.500 τα είχε λάβει σε κρυπτονομίσματα.

Όπως σημειώνει ο καθηγητής Γεωπολιτικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Κωνσταντίνος Γρίβας, «οι Κινέζοι έχουν εμμονή με τις πληροφορίες. Σαφώς υπάρχουν και πληροφορίες που δεν μπορούν να τις πάρουν από άλλο μέσο και ειδικεύονται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις».

Τι θα ισχυριστεί ο 54χρονος σμήναρχος για την επαφή του με τους Κινέζους

Το Star αποκαλύπτει για πρώτη φορά όσα αναμένεται να ισχυριστεί ο 54χρονος για την επαφή του με τους Κινέζους.

Το 2023 ο σμήναρχος είχε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του, αναζητούσε εργασία μέσω του βιογραφικού του στο LinkedIn. Τότε τον προσέγγισε μια εταιρεία συμβούλων (consulting) με έδρα τη Μαλαισία.

Οι επαφές του σμήναρχου μέσω Linked In

Ο ίδιος πίστευε ότι επρόκειτο για εταιρεία με επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Κατά τον πρώτο χρόνο της συνεργασίας τους, όπως αναμένεται να υποστηρίξει, έστελνε ενημερωτικά δελτία που αφορούσαν κυρίως την αγορά προϊόντων, αντλώντας τα στοιχεία από έρευνα στο διαδίκτυο.

H «γυναίκα – σκιά» που τον στρατολόγησε

Όπως ισχυρίζεται, αργότερα κατάλαβε ότι η εταιρεία είχε δίκτυο στην Άπω Ανατολή και την Κίνα, με τα καθήκοντά του να αλλάζουν, οδηγώντας —όπως λέει— στον εγκλωβισμό του.

Ο άνθρωπος-σκιά που φέρεται να στρατολόγησε και να έπεισε τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας να πουλήσει κρατικά μυστικά φαίνεται να είναι γυναίκα. Εκτιμάται ότι πρόκειται για το πρόσωπο-κλειδί, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας. Δεν έχει σχέση με τον στρατό και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, έχει πολύ υψηλό ρόλο στο δίκτυο των πρακτόρων, ενώ συμμετείχε σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις στην Αθήνα με Κινέζο πράκτορ

