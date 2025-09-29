Αστυνομικός απήγαγε και ξυλοκόπησε 40χρονο - Τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ

Βρισκόταν εκτός υπηρεσίας - Έχει διαταχθεί ΕΔΕ

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (29/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θύμα βίαιης επίθεσης από αστυνομικό φέρεται να έπεσε ένας 40χρονος Έλληνας την ώρα που έκανε βόλτα στην περιοχή του Σουνίου στην Ξάνθη. Ξαφνικά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος επιχείρησε να τον ελέγξει, θεωρώντας ότι είναι παράτυπος μετανάστης.

Ο 40χρονος, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας και ήρθε στην Ξάνθη για να δει συγγενείς του, δεν είχε πάνω του χαρτιά. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, εξήγησε ότι είναι νόμιμα στη χώρα. Παρ' όλα αυτά, ο αστυνομικός τον άρπαξε, του πέρασε χειροπέδες, τον έριξε με βία μέσα στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του, τον μετέφερε σε ερημικό χωράφι στον Δήμο Σελέρου, τον χτύπησε και τον εγκατέλειψε. Ο 40χρονος συγκράτησε τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και έτσι -όταν κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία-, η έρευνα γρήγορα κατέληξε στην ταυτοποίηση του αστυνομικού. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης που έδωσε στις αρχές ήταν σοκαρισμένος, ενώ εξήγησε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. 

Γιακουμάκης: Ο γάμος της αδερφής του στον ναό που χτίστηκε στη μνήμη του

Το αρχηγείο της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης παρακράτησης και της σωματικής βλάβης. Εκτός όμως από την ποινική δικογραφία σε βάρος του αστυνομικού, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για να ελεγχθεί και πειθαρχικά.

Δικηγόρος θύματος Ξάνθη

Ο δικηγόρος του 40χρονου θύματος, κ. Αδνάν Πετσενίκ, μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για όσα συνέβησαν. 

«Δεν ήταν με περιπολικό. Όχι. Τον πήγε σε μια άλλη τοποθεσία, σε ένα χωράφι και τον άφησε ελεύθερο. Ενώ του είχε πει ότι θα τον πάει στο τμήμα. Έχει δεχτεί χτυπήματα στο σώμα, στο κεφάλι. Έχει κακώσεις. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει διότι δεν γνωρίζει ο εντολέας μου ελληνικά. Στα αγγλικά προσπάθησε όσο μπορούσε, αλλά δεν ήταν εφικτό. Εμείς έχουμε καταθέσει μήνυση», αναφέρει.

Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί

Ενώ παρακάτω προσθέτει για τον εντολέα του: «Νοσηλεύτηκε ο εντολέας μου. Πήγε στα επείγοντα περιστατικά, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας ο εντολέας. Πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας».

Σημειώνεται ότι η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» προσπάθησε να έρθει σε επαφή και με την πλευρά του αστυνομικού, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΞΑΝΘΗ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΑΠΑΓΩΓΗ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
