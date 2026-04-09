Η στιγμή που συγκίνησε την Ιωάννα Τούνη: «Μου φτιάξατε τη μέρα»

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα τρυφερή και συγκινητική εμπειρία που έζησε, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η γνωστή influencer, εμφανώς χαρούμενη και φορτισμένη συναισθηματικά, θέλησε να περιγράψει ένα απρόσμενο περιστατικό που της άλλαξε εντελώς τη διάθεση μέσα στη μέρα της.

Όπως αποκάλυψε, ενώ βρισκόταν στο ιατρείο και ασχολούνταν με τις καθιερωμένες της θεραπείες, δέχτηκε μια απρόσμενη επίσκεψη από δύο νεαρούς θαυμαστές, οι οποίοι θέλησαν να τη γνωρίσουν από κοντά και να της προσφέρουν ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα συμβολικό δώρο: ένα λουλούδι και μια πασχαλινή λαμπάδα.

Η ίδια περιέγραψε το περιστατικό με ενθουσιασμό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχει γίνει κάτι και μου έχει φτιάξει όλη τη μέρα, όλη τη διάθεση. Εκεί που ήμουν στο ιατρείο και έκανα εγώ τα δικά μου εκεί κυτταρίτιδες και λοιπά, έρχεται ο ιατρός μου μέσα και μου λέει “Ιωάννα έχουν έρθει σε ρεσεψιόν δύο παιδιά και θέλουν να σε δουν, σε πειράζει;” και λέω “όχι εννοείται βγαίνω έξω. Και είναι δύο παιδιά 15 ετών ένα αγόρι και ένα κορίτσι και μου έχουν φέρει λουλούδι και λαμπάδα. Και έχω μείνει άναυδη πραγματικά έχω πάθει σοκ».

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη στάση των παιδιών, τονίζοντας πόσο ευγενικά και γλυκά ήταν απέναντί της: «Ήταν ευγενέστατα τα παιδιά, ήταν γλυκύτατα, αν βλέπετε αυτά τα story σας αγαπώ μου φτιάξατε τη διάθεση. Απλά δώσαμε αγκαλίτσα, βγάλαμε φωτογραφίες και μου λένε “μείνει δυνατή, σε παρακολουθούμε”. Αυτό, καταχάρηκα, δες που μερικές φορές αν πεις μία καλή κουβέντα σε κάποιον κάνεις κάτι μπορεί να αλλάξει όλη τη διάθεσή του. Πολύ όμορφο».

Η όμορφη αυτή στιγμή αποτέλεσε για την ίδια μια υπενθύμιση της δύναμης που μπορεί να έχει μια απλή, ανθρώπινη κίνηση, αναδεικνύοντας πόσο σημαντικό είναι να δείχνουμε καλοσύνη και στήριξη στους γύρω μας, ακόμα και μέσα από τις πιο μικρές πράξεις.