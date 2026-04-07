Ιωάννα Τούνη: Έτσι «καθαρίζει» την ενέργεια του σπιτιού της

Κάτι που η ίδια συνηθίζει να κάνει στο σπίτι της

Επίκεντρο των τελευταίων ημερών, είναι η Ιωάννα Τούνη, καθώς η υπόθεση του reverge porn πήρε τον δρόμο της με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι και να καταδικάζονται σε φυλάκιση με αναστολή.

Τούνη: «Διασύρθηκα για 9 χρόνια και οδηγήθηκα στο τμήμα επειδή μίλησα»

Εκτός όμως από την απόφαση του δικαστηρίου, η Ιωάννα βρέθηκε ξανά στη δημοσιότητα αφού συνελήφθη ύστερα από ανάρτηση βίντεο με τα στοιχεία και το πρόσωπο του άντρα που την είχε τότε διασύρει στο διαδίκτυο. Η influencer αφέθηκε ελεύθερη και έστειλε το δικό της μήνυμα για όλα όσα συνέβησαν αυτή τη περίοδο.

Χθες, λοιπόν, θέλησε να καθαρίσει την ενέργεια του σπιτιού της, καίγοντας φασκόμηλο, στιγμή, την οποία δημοσίευσε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Είναι κάτι που η ίδια συνηθίζει να κάνει στο σπίτι της.

ΤΟΥΝΗ

Νωρίτερα φυσικά, η Ιωάννα Τούνη έκανε ένα ακόμα story, λέγοντας ότι ζούμε σε ένα κόσμο που το θύμα περιμένει 9 ολόκληρα χρόνια για να δικαιωθεί αλλά περνάει αυτόφωρο επειδή τόλμησε να αποκαλύψει το όνομα του κακοποιητή του: «Ζούμε σε έναν κόσμο που το θύμα περιμένει 9 ολόκληρα χρόνια να δικαιωθεί. Και όταν αυτό τελικά συμβαίνει, συλλαμβάνεται και περνάει αυτόφωρο επειδή τόλμησε να αποκαλύψει το όνομα του κακοποιητή του.

«Έναν κόσμο που οι πραγματικοί θύτες χορεύουν στα μπουζούκια ανενόχλητοι… και αντί να ζητήσουν μια ΣΥΓΓΝΩΜΗ, προσπαθούν να στείλουν το θύμα τους φυλακή… Και έτσι πολλές ιστορίες δεν θα ειπωθούν ποτέ. Πολλές γυναίκες θα μείνουν στο περιθώριο, όχι απλά γιατί ατιμάστηκαν και διασύρθηκαν, αλλά γιατί φοβήθηκαν ότι η δικαιοσύνη θα τις πληγώσει περισσότερο από την ίδια την αδικία. Το πιο τρομακτικό δεν είναι το έγκλημα. Είναι όταν το θύμα φοβάται να μιλήσει. Όταν η δικαιοσύνη δεν το προστατεύει».

