Εκδρομή σε 4+1 πανέμορφα παραθαλάσσια χωριά στην Πελοπόννησο!

Ο καιρός δείχνει το καλύτερό του «χαμόγελο» και μας εμπνέει για νέες αποδράσεις! Η Πελοπόννησος ήταν και είναι ένας κορυφαίος προορισμός, ιδανικός για κάθε εποχή του χρόνου, αφού προσφέρει στους επισκέπτες που ταξιδεύουν εκεί ό,τι ψάχνουν! Τα χωριά της είναι μία από τις καλύτερες επιλογές για μια εκδρομή ή να Σαββατοκύριακο μακριά από την απαιτητική και κουραστική καθημερινότητα.

Και, το πιο σημαντικό: Δε χρειάζεται να μπείτε στο πλοίο για να νιώσετε ότι βρίσκεστε σε νησί, παρά να πάτε οδικώς σε αυτά τα υπέροχα παραθαλάσσια μέρη και να απολαύσετε ονειρικές διακοπές!

Η Πελοπόννησος προσφέρει άπειρες επιλογές για εξορμήσεις. Και όσο και εάν την έχετε γυρίσει, σίγουρα κάτι θα σας έχει ξεφύγει. Εμείς σας προτείνουμε τα πέντε πιο όμορφα παραθαλάσσια χωριά της για να ζήσετε την υπέρτατη ταξιδιωτική εμπειρία. Και ειδικά όταν ταξιδεύετε με το αυτοκίνητο, αφού σας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσετε περισσότερα από ένα μέρη και να μην περιοριστείτε. Ανακαλύψτε, λοιπόν, τα γνωστά και άγνωστα «διαμάντια» της Πελοποννήσου!

Βουνά και θάλασσες, χωριά που έχουν σταματήσει στον χρόνο, εκπληκτική φύση, ονειρικές παραλίες και κάστρα βγαλμένα από cart postal... Ζήστε τη μαγεία της Πελοποννήσου!

Διακοπές στη μαγευτική Πύλο

Δεν είναι νησί, αλλά με το που φτάσετε θα εντυπωσιαστείτε με τη νησιώτικη εικόνα της, η σημαντική Ιστορία της και τα ψηλά ολόλευκα κτίρια με τις κεραμιδένιες στέγες που καθρεφτίζονται στα σχεδόν ακίνητα νερά του λιμανιού. Πρόκειται για μία παραθαλάσσια κωµόπολη µε απίστευτη ομορφιά.

Επισκεφθείτε το Νιόκαστρο, το κάστρο που έχτισαν στην είσοδο του κόλπου οι Τούρκοι για να εμποδίζουν την πρόσβαση σε αυτόν, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέτα της περιοχής. Must to see είναι και η Σφακτηρία, το μικρό νησάκι που «κλείνει» την είσοδο του κόλπου στον οποίο διαδραματίστηκε η ιστορική ναυμαχία του Ναυαρίνου. Θα σας μείνει αξέχαστη ένας παραθαλάσσιος περίπατος με τη θέα της αμφιθεατρικά κτισμένης πόλης από μακριά.

Επιπρόσθετα, το υπέροχο Παλάτι του Νέστορα, το οποίο βρίσκεται σε μια μαγευτική τοποθεσία, κοντά στο χωριό Άνω Εγκλιανός, αξίζει να το θαυμάσετε από κοντά, όπως και τη Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, που είναι ένας από τους σημαντικότερους –και εντυπωσιακότερους– υδροβιότοπους της Πελοποννήσου.

Τέλος, οι παραλίες της περιοχής, με πρώτη τη Βοϊδοκοιλιά με την λευκή άμμο και τα γαλαζοπράσινα νερά και οι φανταστικές αμμουδιές του Ρωμανού και του Πετροχωρίου, τα χιλιόμετρα χρυσαφένιας αμμουδιάς που απλώνονται γύρω από τη Φοινικούντα και η άλλη γιγάντια αμμουδιά με τα ιόνια νερά, που ξεκινά λίγο μετά την Κυπαρισσία και ξετυλίγεται για χιλιόμετρα έως τον Πύργο, υπόσχονται μερικές από τις καλύτερες βουτιές του χρόνου.



Εκδρομή στην Κορώνη, το «διαμάντι» της Μεσσηνίας

Η Κορώνη είναι ένα μαγευτικό παραθαλάσσιο χωριό, 52 χλ, από την Καλαμάτα, στο νοτιοδυτικό άκρο του Μεσσηνιακού κόλπου. Μεταξύ άλλων, θα σας συναρπάσει το βενετσιάνικο κάστρο της, το οποίο δεσπόζει επιβλητικά πάνω από την πόλη και χρονολογείται από τον 6ο αιώνα και κατοικείται.

Το όνοµά της προήλθε από το χάλκινο νόµισµα κουρούνα που βρέθηκε στην περιοχή κατά τη διάρκεια ανασκαφών. Τα λιλιπούτεια σοκάκια του οικισμού ελίσσονται ανάμεσα σε περίτεχνα μπαλκόνια, λουλουδιασμένες αυλές και χρωματιστές εξώπορτες, κάνοντας μια βόλτα εδώ να διαρκεί άνετα ένα ολόκληρο απόγευμα – ειδικά αν συνδυαστεί με ένα ή περισσότερα ουζάκια πλάι στο κύμα.

Μην αμελησετε μία βόλτα στην πιο δημοφιλή παραλία του οικισμού, τη Ζάγκα, η οποία έχει απαλή σαν πούδρα άμμο, κατάφυτα λοφάκια να την κορνιζάρουν και νερά τόσο διαυγή και ανοιχτογάλαζα που φέρνουν στο μυαλό πισίνα.

Απόδραση στη Μεθώνη Μεσσηνίας

Η Μεθώνη είναι μια κωμόπολη που τη χαρακτηρίζει η συναρπαστική φυσική οµορφιά, τα µοναδικά αξιοθέατα και η ζεστή φιλοξενία των κατοίκων. Βρίσκεται σε απόσταση 61 χλµ. από την Καλαµάτα.

Σημείο αναφοράς της περιοχής είναι το επιβλητικό ενετικό κάστρο της, ένα από τα µεγαλύτερα της Μεσογείου, ξακουστό για την οχυρωµατική του θέση κατά τα χρόνια του Μεσαίωνα και της Τουρκοκρατίας.



Η Μεθώνη είναι ιδανικός προορισμός για εκδρομές όλο τον χρόνο, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες γεμίζει από τουρίστες.

Μην αμελήσετε να κάνετε μία εκδρομή στο νησάκι Σαπιέντζα που ανήκει στο σύµπλεγµα των Οινουσσών, το οποίο ξεχωρίζει για την ειδυλλιακή παραλία Άµµο. Θα φτάσεις με βαρκάκι σε 10 λεπτά από τη Μεθώνη.

Σαββατοκύριακο στην Κυπαρισσία

Η Κυπαρισσία, η οποία είναι αμφιθεατρικά χτισμένη και απλώνεται από τους πρόποδες του όρους Ψυχρό, αποτελεί έναν ακόµη παραθαλάσσιο προορισμό, ο οποίος ξεχωρίζει για τη µοναδικότητά του.

Οι κάτοικοί της απολαμβάνουν καθημερινά το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου και τις πολυπληθείς ομορφιές της περιοχής.

Εξερευνήστε τα γραφικά χωριουδάκια που αγκαλιάζουν την Κυπαρισσία και περπατήστε οπωσδήποτε στον παραδοσιακό οικισµό, την «επάνω πόλη» όπως την ονομάζουν οι ντόπιοι και αγναντέψτε τη θέα από το κάστρο.

Στη Μεσσηνιακή Μάνη, 35 χιλιόµετρα από την Καλαµάτα, βρίσκεται η μαγευτική Καρδαμύλη, ένα υπέροχο παραθαλάσσιο χωριό και τουριστικό θέρετρο.

Πρώτος ο Όµηρος αναφέρθηκε στο όνοµα «Καρδαµύλη», ο οποίος στην Ιλιάδα γράφει πως είναι µια από τις επτά πόλεις που ο Αγαµέµνονας θα έδινε προίκα στον Αχιλλέα αν νυµφευόταν µια από τις κόρες του.

Τόπος µε πλούσια ιστορία, όπως αποδεικνύει και η παρουσία της Παλαιάς Καρδαµύλης, γοητεύει τους επισκέπτες µε τις κατάφυτες πλαγιές, τους απέραντους ελαιώνες, τις γραφικές παραλίες, τα επιβλητικά αρχοντικά και το πανέµορφο λιµανάκι.





