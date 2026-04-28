ID. Buzz 4MOTION: Η νέα έκδοση με την τετρακίνηση

Η γκάμα του αμιγώς ηλεκτρικού VW Bus εμπλουτίζεται με νέα τετρακίνητη έκδοση, αυξημένη δυνατότητα ρυμούλκησης, Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, λειτουργία vehicle-to-load και one-pedal drivingΤο ID. Buzz συνεχίζει να εμπνέει τη διεθνή κοινότητα των φίλων του Volkswagen Bus, μεταφέροντας το αυθεντικό πνεύμα του θρυλικού van στη σύγχρονη, αμιγώς ηλεκτρική εποχή. Με εμβληματική σχεδίαση, κορυφαία ευρυχωρία και αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το ID. Buzz συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού VW Bus με τις τεχνολογίες του σήμερα.

Για το ID. Buzz Pro θα είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση 4MOTION, με τετρακίνηση και ισχύ 250 kW / 340 PS. Η κίνηση μεταδίδεται μέσω δύο ηλεκτροκινητήρων, ενός στον εμπρός και ενός στον πίσω άξονα, ενισχύοντας την πρόσφυση, τη σταθερότητα και τις συνολικές δυνατότητες χρήσης του μοντέλου.

Νέο infotainment και ενσωματωμένο app store

Το ID. Buzz εξοπλίζεται πλέον με το νέο Innovision infotainment system, το οποίο ενσωματώνει νέο app store. Μέσα από αυτό, λειτουργίες και υπηρεσίες μπορούν να ενεργοποιούνται ή να επεκτείνονται ψηφιακά, με ευελιξία και ανάλογα με τον εξοπλισμό κάθε οχήματος.

Όπως σε ένα smartphone, δημοφιλείς εφαρμογές από τομείς όπως audio, video streaming, στάθμευση, φόρτιση και gaming είναι διαθέσιμες για λήψη. Παράλληλα, η καθημερινή χρήση του ID. Buzz γίνεται ακόμη πιο εύκολη χάρη στο νέο πολυλειτουργικό τιμόνι με επανασχεδιασμένα χειριστήρια, που προσφέρουν πιο άμεσο και οικείο χειρισμό βασικών λειτουργιών.

Η νέα γενιά λογισμικού φέρνει στο ID. Buzz σειρά προηγμένων λειτουργιών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το αναβαθμισμένο Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, το one-pedal driving, με ανάκτηση ενέργειας έως την πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος, καθώς και η λειτουργία vehicle-to-load, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Από το καλοκαίρι του 2026, το ID. Buzz θα είναι επίσης διαθέσιμο για πρώτη φορά στον νέο χρωματικό συνδυασμό Candy White / Cherry Red.

Νέα έκδοση 4MOTION με αυξημένη δυνατότητα ρυμούλκησης

Με το νέο ID. Buzz Pro 4MOTION1, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα δίνει στο αμιγώς ηλεκτρικό VW Bus ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες χρήσης. Η νέα τετρακίνητη έκδοση αποδίδει 340 PS και επιτρέπει τη ρυμούλκηση μεγαλύτερων φορτίων, ενισχύοντας την πρακτικότητα και την ευελιξία του μοντέλου.Στην έκδοση με κανονικό μεταξόνιο, το ID. Buzz Pro 4MOTION προσφέρει μέγιστη δυνατότητα ρυμούλκησης 1.800 κιλών, με φρένα και σε κλίση 8%. Στην έκδοση με μακρύ μεταξόνιο, η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα 1.600 κιλά. Σε σχέση με την πισωκίνητη έκδοση, η μέγιστη δυνατότητα ρυμούλκησης έχει αυξηθεί κατά 600 κιλά.

Το ID. Buzz Pro 4MOTION με κανονικό μεταξόνιο εφοδιάζεται με μπαταρία 79 kWh, ενώ η έκδοση με μακρύ μεταξόνιο διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία των 86 kWh.

Connected Travel Assist2 με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών

Μια νέα εξελικτική βαθμίδα του Travel Assist θα είναι προαιρετικά διαθέσιμη στο ID. Buzz. Καθώς το σύστημα αξιοποιεί ευρύ φάσμα online δεδομένων, μετονομάζεται πλέον σε Connected Travel Assist.Μία σημαντική καινοτομία για τη Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα είναι ότι το σύστημα υποβοήθησης πλευρικής και διαμήκους καθοδήγησης μπορεί πλέον να αντιδρά και σε φωτεινούς σηματοδότες. Όταν το σύστημα ανιχνεύει κόκκινο φανάρι, επιβραδύνει αυτόματα το ID. Buzz έως την πλήρη ακινητοποίηση, εντός των ορίων λειτουργίας του συστήματος.

Νέα είναι και η λειτουργία one-pedal driving, η οποία επιτρέπει την έντονη επιβράδυνση του ID. Buzz έως την ακινητοποίηση μέσω της ρύθμισης μόνο του πεντάλ του γκαζιού. Με αυτόν τον τρόπο, η καθημερινή οδήγηση γίνεται πιο άνετη, ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα αξιοποιείται αποτελεσματικά η ανάκτηση ενέργειας.

Vehicle-to-load: περισσότερη ευελιξία στην καθημερινή χρήση

Με τη νέα γενιά λογισμικού, το ID. Buzz αποκτά και λειτουργία vehicle-to-load. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης του οχήματος, ενισχύοντας τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου σε μετακινήσεις, ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής.

Από το καλοκαίρι του 2026, το ID. Buzz αναβαθμίζεται ουσιαστικά, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων



