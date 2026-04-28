Εξιτήριο για την Κατερίνα Δαλάκα: Με πατερίτσες μετά την επέμβαση

Έντονη ανησυχία προκάλεσε το τελευταίο διάστημα η είδηση ότι η Κατερίνα Δαλάκα χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Η γνωστή αθλήτρια και νικήτρια του Survivor είχε ενημερώσει μέσω των αναρτήσεών της πως βρισκόταν στην κλινική «Άγιος Λουκάς», χωρίς να αποκαλύπτει τότε περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο.

Την Πέμπτη 27 Απριλίου, ωστόσο, επανήλθε με νέα δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποιώντας πως πήρε εξιτήριο.

Στις εικόνες που συνόδευαν την ανάρτηση, φαίνεται να μετακινείται με πατερίτσες και αναπηρικό αμαξίδιο.

Η ίδια αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση λόγω ρήξης έσω μηνίσκου, ενώ μοιράστηκε αυτούσιο το μήνυμά της: «Μερικές φορές το σώμα σου σε αναγκάζει να σταματήσεις… για να επιστρέψεις πιο δυνατή. Η συρραφή έσω μηνίσκου πήγε εξαιρετικά και νιώθω ήδη ευγνωμοσύνη για αυτό το νέο ξεκίνημα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον γιατρό μου, Θάνο Μπιτόπουλο, για τον επαγγελματισμό, την ηρεμία και την σιγουριά που μου έδωσε από την πρώτη στιγμή. Και φυσικά, ευχαριστώ όλους εσάς για τα μηνύματα και τις ευχές σας… τα διάβασα όλα και μου δώσατε απίστευτη δύναμη Now… we rebuild.»

Τι είναι η ρήξη μηνίσκου;

Η ρήξη μηνίσκου αποτελεί μια από τις συνηθέστερες αθλητικές κακώσεις του γόνατος. Οι μηνίσκοι μπορούν να τραυματιστούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ειδικότερα, το είδος της ρήξης εξαρτάται από τη μορφολογία και την εντόπιση της βλάβης. Κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές είναι οι ρήξεις δίκην «λαβής κάδου», οι λοξές και οι ακτινωτές ρήξεις. Ο μηνίσκος μπορεί να υποστεί ρήξη σε κάθε ηλικία, όμως συχνότερα εκδηλώνεται σε νέους ασθενείς με έντονη αθλητική δραστηριότητα.

Ειδικότερα στους αθλητές, οι ρήξεις μηνίσκου συνοδεύονται συχνά και από άλλες κακώσεις, όπως τη ρήξη του προσθίου χιαστού.

Αίτια ρήξης μηνίσκου

Οι ρήξεις των μηνίσκων λαμβάνουν χώρα πιο συχνά κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι αθλητές μετά από απότομες και συνδυασμένες κινήσεις κάμψης και στροφής του γόνατος μπορούν να υποστούν ρήξη του μηνίσκου.

Στους ηλικιωμένους ασθενείς, οι ρήξεις είναι κυρίως εκφυλιστικού χαρακτήρα. Ο μηνίσκος αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου και γίνεται πιο επιρρεπής σε τραυματισμούς. Σε αυτή την περίπτωση η ρήξη περιγράφεται ως εκφυλιστική ρήξη μηνίσκου. Ακόμη και η απότομη έγερση από μια καρέκλα μπορεί να είναι αρκετή, για να προκαλέσει τη ρήξη ενός εκφυλισμένου μηνίσκου.

Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται η ρήξη μηνίσκου;

Ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί ένα «κλικ» κατά τη διάρκεια του τραυματισμού. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών μετά την κάκωση είναι σε θέση να περπατήσει ή να συνεχίσει να αθλείται. Μετά από δύο με τρεις ημέρες το γόνατο γίνεται επώδυνο και οιδηματώδες (πρησμένο).