Marseaux: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους»

Καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4» ήταν το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου η Marseaux, όπου μίλησε ανοιχτά για τον σχολιασμό που έχει δεχθεί για την Eurovision.

Η γνωστή τραγουδίστρια μεταξύ άλλων, μίλησε για τα σχόλια που έχει δεχθεί για το τραγούδι «Χάνομαι» με το οποίο πρόκειται να μας εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού, αφού αρχικά διαγωνιστεί στον εθνικό τελικό και επικρατήσει.

«Ήθελα να πάω στη Eurovision. Από μικρούλα έβλεπα έτσι με τη μαμά μου παρέα και της έλεγα “Μαμά, κάποια στιγμή θέλω να πάω κι εγώ”. Από την πρώτη μέρα είχα πει ότι θέλω να πάρω μέρος, απλά δεν ήμουν σίγουρη άμα θα δηλώσω συμμετοχή γιατί δεν ήξερα αν είχα το κατάλληλο κομμάτι. Και μπήκαμε με τον συνεργάτη μου – κολλητό μου, τον Solmeister στο στούντιο και λέμε “Πάμε να το δούμε, πώς και τι”. Και μας βγήκε αυτό το κομμάτι που ακούσανε και ο κόσμος. Ήθελα να το δοκιμάσω, απλά δεν ήξερα άμα θα το ‘χα κάνει φέτος» είπε αρχικά για το κομμάτι «Χάνομαι» η Marseaux.

«Μου λένε ότι ανατριχιάζουν με το κομμάτι κι είναι πολύ Eurovision. Το σκέφτονται επάνω στη σκηνή. Στην αρχή το φοβόμουν, αλλά εγώ είμαι πολύ σίγουρη για το κομμάτι που παρουσίασα. Στην αρχή ακούστηκε “α περιμέναμε κάτι άλλο”. Ο καθένας σκέφτεται ό,τι θέλει για να ακούσει κάτι. Εγώ πάω με αυτό που νιώθω, δούλεψα και πιστεύω και δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους», ανέφερε η ίδια.

«Το ένστικτο με έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Ξέρω ότι αν εγώ εκπροσωπήσω τη χώρα, θα δώσω το 150%. Αυτό μπορώ να κάνω», εξομολογήθηκε η Marseaux.

Οι δηλώσεις της Εύης Δρούτσα για τη Marseaux

«Πίστευα ότι είναι ένα κοριτσάκι. Έχει καλή φωνή. Εδώ βγήκε μια μικρομέγαλη να βγάλει έξω το σώμα της. Πρώτα απ’ όλα δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω. Επίσης, μιμήθηκε άλλη από το εξωτερικό. Γιατί; Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε μια ξενομανία να τραγουδάμε ξένα τραγούδια. Πολλοί θέλουν να βγάλουν ξένες λέξεις. Είμαστε στην Ελλάδα, σε μια χώρα που το ζεμπέκικο και το χασάπικο ήταν δικό μας», είχε αναφέρει στο «Πρωινό» η Εύη Δρούτσα.

Η απάντηση της Marseaux στις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα

«Παιδιά γεια σας. Δεν έχω προλάβει να σας μιλήσω ακόμα γιατί συμβαίνουνε όλα παράλληλα. Ήθελα να σας πω πως σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για τα μηνύματα, για την αγάπη που έχετε δείξει στο κομμάτι. Δε θεωρώ τίποτα δεδομένο. Και ελπίζω να κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο act στον εθνικό ημιτελικό και να σας αρέσει και εσάς. Παράλληλα να πω, ότι γυρνούσα χθες από την πρόβα, ανέμελη, και είδα ένα link που μου είχε στείλει ο μπαμπάς μου. Το πατάς; Και είδα ότι η κυρία Δρούτσα…», είπε αρχικά η Marseaux μέσα από το Instagram.

«Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους ειδικά όταν δεν ξέρεις το τι διαταραχή μπορεί να έχει περάσει ο οποιοσδήποτε. Το τι θέματα έχει με το σώμα του, το πόση δυσκολία ίσως είχε για να τα ξεπεράσει. Εγώ έχω χάσει πάρα πολλές φορές βάρος, έχω πάρει πάρα πολλές φορές βάρος και γενικά έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρω να το ξεπεράσω. Και μου πάτησε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι που με στεναχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Παρόλα αυτά, εσείς τι ρούχα πιστεύετε πρέπει να βάλω στον εθνικό τελικό, αφού δεν έχω το υπέροχο σώμα που λέει η κυρία Δρούτσα;», ολοκλήρωσε η Marseaux.

