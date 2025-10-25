Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αντίδραση μετά το περιστατικό με το περιπολικό

«Δεν έχω κάτι να σας πω...»

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πρώτη αντίδραση της Δέσποινας Βανδή για το περιστατικό σχετικά με τη μεταφορά της με περιπολικό της αστυνομίας λόγω βλάβης οχήματος, όπου επέβαινε, κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες.

Το βίντεο με τη Δέσποινα Βανδή μέσα στο περιπολικό που έγινε viral!

Το βίντεο με τη Δέσποινα Βανδή μέσα στο περιπολικό που έγινε viral!

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιεί εμφανίσεις. Εκεί τη συνάντησαν δημοσιογράφοι, οι οποίοι τη ρώτησαν για το περιστατικό με το περιπολικό.

Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από λάστιχο στο ΙΧ της

Η Δέσποινα απέφυγε να σχολιάσει το ζήτημα, λέγοντας στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο: «Παιδιά, δεν έχω κάτι να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο, στο οποίο η τραγουδίστρια εμφανίζεται να μπαίνει σε περιπολικό, καθώς τον Αύγουστο κι ενώ ταξίδευε στη Χαλκιδική για συναυλία, έσκασε το λάστιχο του ΙΧ που θα τη μετέφερε σε ξενοδοχείο.

Η Δέσποινα Βανδή στο αεροδρόμιο περιτριγυρισμένη από τις τηλεοπτικές κάμερες

Η Δέσποινα Βανδή στο αεροδρόμιο περιτριγυρισμένη από τις τηλεοπτικές κάμερες

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή Το Πρωινό την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, το περιστατικό είχε σημειωθεί στις αρχές Αυγούστου

«Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ

Θυμίζουμε ότι το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στη θεατρική πρεμιέρα του Βασίλη Μπισμπίκη με την παράσταση Άνθρωποι και Ποντίκια στο Cartel και, μάλιστα, φωτογραφήθηκε μαζί του.

Ούτε η... ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να μπει ανάμεσα στον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δέσποινα Βανδή!

Ούτε η... ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να μπει ανάμεσα στον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δέσποινα Βανδή! /Φωτογραφία NDP Photo Agency
