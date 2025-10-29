Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η ηλιόλουστη βόλτα με τον δύο μηνών γιόκα της

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, καθώς μόλις πριν δυο μήνες ήρθε στη ζωή ο γιος της, καρπός του έρωτά της με τον επίσης ηθοποιό Κίμωνα Κουρή.
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη βόλτα με τον νεογέννητο γιο της
Η αγαπημένη ηθοποιός έχει αφοσιωθεί στην φροντίδα του μωρού της, η οποία κι είναι η απόλυτη προτεραιότητα τόσο για εκείνη, όσο και για τον σύζυγό της.
Το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, η όμορφη ηθοποιός δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στα social media όπου βλέπουμε την ίδια αγκαλιά με τον γιο της, κατά τη διάρκεια ενός περίπατου.
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Γλυκιά ανάρτηση με τον μπέμπη της στο relax
«Ευτυχία» έγραψε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στη λεζάντα της ανάρτησης.
Η ανάρτηση της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου