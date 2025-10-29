Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η ηλιόλουστη βόλτα με τον δύο μηνών γιόκα της

Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε στα social media

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 23:59 Σκληρή αντιπαράθεση Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Υστερική, κακιά γυναίκα»
29.10.25 , 23:51 Άκης Πετρετζίκης: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά του στην παρέλαση
29.10.25 , 23:35 Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;
29.10.25 , 23:21 Ασπρόπυργος: Έκρυβε Ναρκωτικά Και Χρήματα Σε Τάπερ Και Αφυγραντήρες
29.10.25 , 23:14 Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή
29.10.25 , 23:06 Τρόμος Στη Λάρισα: Έκαναν Διαρρήξεις Με Βαριοπούλες Και Λοστούς
29.10.25 , 23:00 Γνωστός σεφ θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά - Η τρυφερή ανακοίνωση
29.10.25 , 22:57 Τυφώνας Μελίσσα: Έλληνας Που Ζει Στην Κούβα Περιγράφει Όσα Βίωσε
29.10.25 , 22:48 Παράνομη Ταφή Αποβλήτων Δίπλα Στον Λούρο Ποταμό - Βίντεο
29.10.25 , 22:36 Φάρμα: Αναγκαστική αποχώρηση για τον Κωνσταντίνο
29.10.25 , 22:23 Φάρμα: Ο σοβαρός τραυματισμός του Κωνσταντίνου στη δοκιμασία αποχώρησης!
29.10.25 , 22:15 Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια στην αγκαλιά του Μάκη της στα Τζουμέρκα
29.10.25 , 22:14 Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε σύντροφο & παιδί
29.10.25 , 21:59 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η ηλιόλουστη βόλτα με τον δύο μηνών γιόκα της
29.10.25 , 21:44 Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Ροδόπη: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με μπαστούνι στο κεφάλι
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, καθώς μόλις πριν δυο μήνες ήρθε στη ζωή ο γιος της, καρπός του έρωτά της με τον επίσης ηθοποιό Κίμωνα Κουρή

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη βόλτα με τον νεογέννητο γιο της

Η αγαπημένη ηθοποιός έχει αφοσιωθεί στην φροντίδα του μωρού της, η οποία κι είναι η απόλυτη προτεραιότητα τόσο για εκείνη, όσο και για τον σύζυγό της.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η ηλιόλουστη βόλτα με τον δύο μηνών γιόκα της

Το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, η όμορφη ηθοποιός δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στα social media όπου βλέπουμε την ίδια αγκαλιά με τον γιο της, κατά τη διάρκεια ενός περίπατου. 

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Γλυκιά ανάρτηση με τον μπέμπη της στο relax

«Ευτυχία» έγραψε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
 |
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΡΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top