Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η ηλιόλουστη βόλτα με τον δύο μηνών γιόκα της

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, καθώς μόλις πριν δυο μήνες ήρθε στη ζωή ο γιος της, καρπός του έρωτά της με τον επίσης ηθοποιό Κίμωνα Κουρή.

Η αγαπημένη ηθοποιός έχει αφοσιωθεί στην φροντίδα του μωρού της, η οποία κι είναι η απόλυτη προτεραιότητα τόσο για εκείνη, όσο και για τον σύζυγό της.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, η όμορφη ηθοποιός δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στα social media όπου βλέπουμε την ίδια αγκαλιά με τον γιο της, κατά τη διάρκεια ενός περίπατου.

«Ευτυχία» έγραψε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου