Κίμωνας Κουρής για τη γέννηση του γιου του: «Πολύ πρωτόγνωρο συναίσθημα»

Κίμωνας Κουρής: Οι πρώτες δηλώσεις για τη γέννηση του μωρού τους με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου/ βίντεο Happy Day

Για τα συναισθήματά του μετά τον ερχομό του πρώτου του παιδιού με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μίλησε ο ηθοποιός Κίμωνας Κουρής.

«Είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τι να πω… δεν μπορώ να το βάλω σε λέξεις. Είναι πολύ πρωτόγνωρο συναίσθημα. Όλα καλά, μέχρι στιγμής όλα καλά», είπε αρχικά στο Happy Day.

«Ήταν νομίζω μια φυσική συνέχεια αυτής της σχέσης. Το χαιρόμαστε πολύ. Μαμά και γιος είναι πολύ καλά, οπότε όλα καλά», συμπλήρωσε ο ηθοποιός στις πρώτες του δηλώσεις για τον νεογέννητο γιο τους.

H Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έκανε γνωστό πως γέννησε τον γιο της με μια ανάρτηση στο Instagram, στις 6 Σεπτεμβρίου 2025.

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει . Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα. Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ […] Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί … είναι αυτός που είναι γενικώς!

Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!», έγραψε στην ανάρτησή της η 39χρονη ηθοποιός.

Η ίδια είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνή της με μια φωτογραφία της, στην οποία κρατούσε ένα ζευγάρι παπουτσάκια αγκαλιάς και στη λεζάντα έγραφε: «New project loading».

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου -Κίμων Κουρής στον γάμο του Πάνου Μουζουράκη, τον Μάιο του 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το ζευγάρι παντρεύτηκε λίγο πριν τον ερχομό του μωρού του, τον Ιούνιο του 2025. Κράτησαν τη στιγμή αυτή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο γάμος τους έγινε γνωστός από τις αναρτήσεις των φίλων τους.

Η σχέση τους μετρά περίπου τρία χρόνια, ωστόσο οι δυο τους γνωρίζονται πολύ περισσότερα. Ήταν συμφοιτητές στη Δραματική Σχολή και διατηρούσαν μια φιλική σχέση για πολλά χρόνια. Φαίνεται να ήρθαν πιο κοντά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς «Παγιδευμένοι». Οι πρώτες τους κοινές φωτογραφίες τους ως ζευγάρι κυκλοφόρησαν από το περιοδικό ΟΚ! τον Φεβρουάριο του 2023.

Κίμων Κουρής- Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στη συναυλία της Μαρίνας Σάττι, 26/6/25 - NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Η Ιωάννα μπήκε στη ζωή μου σε μια πολύ δύσκολη φάση (σ.σ. πένθος για τον θάνατο του πατέρα του). Αυτό που βλέπω μέσα από αυτή τη σχέση είναι ότι εξαιτίας της, θέλω να βγάλω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Με την Ιωάννα, όπως έχουμε αναφέρει, υπήρξαμε φίλοι για πάρα πολλά χρόνια, πάνω από μια 20ετία. Γνωριζόμαστε από το πρώτο έτος της σχολής. Με γοητεύει πολύ ότι συνεχίζουμε να είμαστε κατά κάποιον τρόπο φίλοι, εκτός από σύντροφοι. Είναι το φυσικό επακόλουθο η δημιουργία της οικογένειας», είχε πει σε συνέντευξή του ο Κίμων Κουρής στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», τον Φεβρουάριο του 2025.