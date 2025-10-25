Ωρωπός: Επιτέθηκαν με σφυριά σε 30χρονο μέσα στο κομμωτήριό του

Άγρια επίθεση από ομάδα αγνώστων, μέσα στο κομμωτήριο του στη Σκάλα Ωρωπού, δέχτηκε ένας 30χρονος άνδρας από αγνώστους.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες, πέντε άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπήκαν γύρω στις τρεις το μεσημέρι του Σαββάτου στο κατάστημα, στην οδό Μαρμαρά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα. Τον τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα.
Άγρια επίθεση κατά 30χρονου μέσα στο κομμωτήριο του στον Ωρωπό / Φωτογραφίες oropos365
Το θύμα της επίθεσης, που είναι υπήκοος Αλβανίας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας.
Χτυπήματα από τους αγνώστους δέχτηκε και ένας 29χρονος που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.
