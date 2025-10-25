Ωρωπός: Επιτέθηκαν με σφυριά σε 30χρονο μέσα στο κομμωτήριό του

Άγνωστοι τον τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα

Ελλαδα
Πηγή: ΕΡΤ / Φωτογραφίες: oropos365
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άγρια επίθεση από ομάδα αγνώστων, μέσα στο κομμωτήριο του στη Σκάλα Ωρωπού, δέχτηκε ένας 30χρονος άνδρας από αγνώστους.

Ωρωπός: Άρπαξε την πρώην του και την κλείδωσε στο σπίτι του

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες, πέντε άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπήκαν γύρω στις τρεις το μεσημέρι του Σαββάτου στο κατάστημα, στην οδό Μαρμαρά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα. Τον τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα.

Ωρωπός: Μπήκαν μέσα στο κομμωτήριό του και τον χτύπησαν με σφυριά

Ωρωπός: Μπήκαν μέσα στο κομμωτήριό του και τον χτύπησαν με σφυριά

Ωρωπός: Μπήκαν μέσα στο κομμωτήριό του και τον χτύπησαν με σφυριά

Άγρια επίθεση κατά 30χρονου μέσα στο κομμωτήριο του στον Ωρωπό / Φωτογραφίες oropos365

Το θύμα της επίθεσης, που είναι υπήκοος Αλβανίας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας.

Χτυπήματα από τους αγνώστους δέχτηκε και ένας 29χρονος που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. 

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.

 

