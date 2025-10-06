Ωρωπός: Άρπαξε την πρώην του και την κλείδωσε στο σπίτι του

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Ωρωπό, όταν ένας 47χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και την άρπαξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στο σπίτι με τον νυν σύντροφό της, αλλά αυτό δεν πτόησε τον 47χρονο. Ο δράστης, φέρεται να τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα και να τη μετέφερε στο σπίτι του, όπου κλειδώθηκε μαζί της.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση και στο σημείο έφτασε διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. Μετά από λίγο ο 47χρονος άνοιξε την πόρτα και συνελήφθη για σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία.

