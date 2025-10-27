Χανιά: Τον σκότωσε με τρεις σφαίρες στην καρδιά την ώρα που χόρευε

Ξαδέλφια θύτης και θύμα – Είχαν προσωπικές διαφορές

Ελλαδα
Προσωπικές διαφορές φέρονται να είχαν ο 52χρονος που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων και ο νεαρός δολοφόνος του. 

Νεκρός 52χρονος από πυροβολισμούς σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων

Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κάστανου στο Έλος Κισσάμου. Ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές στην καρδιά τον ξάδελφό του, με αποτέλεσμα να πέσει επί τόπου νεκρός. Και όλα αυτά μπροστά στην πίστα, την ώρα που το γλέντι βρισκόταν σε εξέλιξη, με ανυποψίαστο κόσμο να χορεύει και να γλεντά.

δολοφονία σε πανηγύρι στα Χανιά 1

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 52χρονος κτηνοτρόφος είχε πάει να γιορτάσει την ονομαστική του εορτή στο πανηγύρι με συγγενείς και φίλους.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν ακούστηκε κρότος από τους πυροβολισμούς, με τις αρχές να πιστεύουν ότι ο δράστης πυροβόλησε εξ επαφής το θύμα. 

δολοφονία σε πανηγύρι στα Χανιά 2

«Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Ο κόσμος φώναζε, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε γίνει. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε γιορτή με τόσο χαρούμενη ατμόσφαιρα», ανέφερε στο cretapost.gr αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας για την άγρια δολοφονία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δολοφόνος και ο ξάδελφός του είχαν κάποιες διαφορές, αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα το είδος των διαφορών αυτών και το πότε προέκυψε η διαμάχη τους. 

δολοφονία σε πανηγύρι στα Χανιά 3

Μετά τους πυροβολισμούς ο δράστης διέφυγε και στο πανηγύρι επικράτησε πανδαιμόνιο.

Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή, συλλέγουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» οι αυτόπτες μάρτυρες, μετά το έγκλημα, δεν φαίνονταν πρόθυμοι να μιλήσουν στις αρχές.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

δολοφονία σε πανηγύρι στα Χανιά 4

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ακόμη ένα άτομο, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το θύμα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για επεισόδια βίας. 

Οι αρχές φοβούνται τώρα το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βεντέτα από την πλευρά της οικογένειας του θύματος και προσπαθούν να συγκρατήσουν τους εξαγριωμένους συγγενείς. 

