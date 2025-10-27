Χανιά: Για ένα χαστούκι έφτασε στο φονικό ο 23χρονος - «Θα παραδοθεί»

Σοκαριστική δολοφονία συγκλονίζει το Έλος Κισσάμου στα Χανιά. Κατά τη διάρκεια της γιορτής Κάστανου. Άνδρας δολοφόνησε τον ξάδερφό του εξ επαφής, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως είχαν προσωπικές διαφορές.

Λίγες ημέρες πριν, το θύμα πάνω σε διαπληκτισμό με τον δράστη, του έδωσε ένα χαστούκι. Αυτό το συμβάν φέρεται να οδήγησε στα άκρα τον 23χρονο, για να φτάσει τελικά στο έγκλημα.

Εκτός από τον άνδρα που δολοφονήθηκε, τραυματίστηκε κι ακόμη ένα άτομο, το οποίο διασκέδαζε στη γιορτή. Μάλιστα, η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Τόσο η οικογένεια του δράστη, όσο και αυτή του θύματος απαρτίζονται από πολλά αδέρφια, με τις Αρχές να ανησυχούν μήπως ξεσπάσει βεντέτα.

Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τον δράστη. Προς το παρόν είναι άφαντος. Αστυνομικές δυνάμεις «χτενίζουν» την περιοχή για να τον βρουν, ωστόσο για την ώρα οι κάτοικοι του χωριού δήλωσαν ότι κρατούν κλειστά τα στόματά τους, καθώς φοβούνται πιθανή αντεκδίκηση.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες από την οικογένειά του, θέλουν τον 23χρονο να παραδίδεται στις αρχές εντός της ημέρας.

Χανιά: Διασκέδαζε τον κόσμο στη Γιορτή Κάστανου ο Ζωιδάκης

Ο λυράρης και τραγουδιστής, Νίκος Ζωιδάκης είχε αναλάβει να διασκεδάσει τον κόσμο στη Γιορτή Κάστανου στο Έλος, όπου συνέβη το έγκλημα.

Ο ίδιος, μιλώντας στο patris.gr, είπε «Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας. Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».

«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη».

Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 18:00, την ώρα που η Γιορτή του Κάστανου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη στην πλατεία του χωριού. Το θύμα συμμετείχε στους εορτασμούς για την ονομαστική του γιορτή και χόρευε, όταν ο 23χρονος δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε στο στήθος με όπλο μικρού διαμετρήματος.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκαν δύο ή τρεις πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους, ενώ η μουσική σταμάτησε αμέσως.

Στο σημείο έσπευσαν ένας γιατρός και ένας αστυνομικός που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, επιχειρώντας να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου. Ο 52χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και αργότερα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.