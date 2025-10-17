Κοζάνη: Αρκούδα κολυμπά στη λίμνη Πολυφύτου - Βίντεο

Ελάφι πέφτει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων / SKAI

Με ένα ασυνήθιστο και συνάμα όμορφο θέαμα ήρθε αντιμέτωπος το πρωί της Παρασκευής 17/10 ένας ψαράς στη Λίμνη Πολυφύτου, στην Κοζάνη. Καθώς κινούνταν από τα Κρανίδια προς το Σπαρτό συνάντησε μια αρκούδα να κολυμπά και δεν έχασε την ευκαιρία να τραβήξει βίντεο.

Το ζώο, αφού κολύμπησε αρκετά, βγήκε στην όχθη της λίμνης.

Δείτε το βίντεο του Γιώργου Σαββίδη:

Ελάφι έπεσε στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

Την προσπάθεια ενός ελαφιού να γλιτώσει από μία αγέλη λύκων στην Πάρνηθα κατέγραψε βίντεο ντοκουμέντο. Το ζώο βούτηξε στη λίμνη Μπελέτσι, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, για να σωθεί.

Η ολοένα και αυξανόμενη ύπαρξη άγριων ζώων κοντά στον αστικό ιστό είναι κάτι που προκαλεί γενικότερη ανησυχία.