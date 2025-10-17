Κοζάνη: Αρκούδα κολυμπά στη λίμνη Πολυφύτου - Βίντεο

Τη συνάντησε ψαράς με τη βάρκα του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 13:40 GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε ρόλο superwoman!
17.10.25 , 13:36 Πασίγνωστος παρουσιαστής παντρεύεται τη σύντροφό του
17.10.25 , 13:30 Τουρκία: Πατέρας κλώτσησε το παιδί του σε σούπερ μάρκετ γιατί τσαντίστηκε
17.10.25 , 13:19 O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την πιο νόστιμη και υγιεινή πίτα
17.10.25 , 13:17 Τα Φαντάσματα: Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 3
17.10.25 , 13:16 Άννα Μενενάκου: Τρυφερές στιγμές με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην πρεμιέρα της
17.10.25 , 13:04 Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της
17.10.25 , 13:00 Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
17.10.25 , 12:45 Το show των Gorillaz, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos
17.10.25 , 12:38 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το φθινοπωρινό outfit που επέλεξε στο Παρίσι
17.10.25 , 12:37 Έντι Γαβριηλίδης: «Δουλεύω με πελάτες από όλα τα ευρωπαϊκά fashion weeks»
17.10.25 , 12:27 Κοζάνη: Αρκούδα κολυμπά στη λίμνη Πολυφύτου - Βίντεο
17.10.25 , 12:25 Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
17.10.25 , 12:04 Θάνος Λέκκας: Η ηλικία, η κατάθλιψη και λόγος που δεν έχει Instagram
17.10.25 , 11:54 Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Τουρκία: Πατέρας κλώτσησε το παιδί του σε σούπερ μάρκετ γιατί τσαντίστηκε
Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της
Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Φοινικούντα: Σε ποιον τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Ελάφι πέφτει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ένα ασυνήθιστο και συνάμα όμορφο θέαμα ήρθε αντιμέτωπος το πρωί της Παρασκευής 17/10 ένας ψαράς στη Λίμνη Πολυφύτου, στην Κοζάνη. Καθώς κινούνταν από τα Κρανίδια προς το Σπαρτό συνάντησε μια αρκούδα να κολυμπά και δεν έχασε την ευκαιρία να τραβήξει βίντεο. 

Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Το ζώο, αφού κολύμπησε αρκετά, βγήκε στην όχθη της λίμνης. 

Δείτε το βίντεο του Γιώργου Σαββίδη:

Ελάφι έπεσε στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

Την προσπάθεια ενός ελαφιού να γλιτώσει από μία αγέλη λύκων στην Πάρνηθα κατέγραψε βίντεο ντοκουμέντο. Το ζώο βούτηξε στη λίμνη Μπελέτσι, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, για να σωθεί. 

Δράμα: Αρκούδα εισέβαλε σε κοτέτσι

Η ολοένα και αυξανόμενη ύπαρξη άγριων ζώων κοντά στον αστικό ιστό είναι κάτι που προκαλεί γενικότερη ανησυχία. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΖΑΝΗ
 |
ΑΡΚΟΥΔΑ
 |
ΛΙΜΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top