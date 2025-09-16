Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε με το κινητό του ο 61χρονος ορειβάτης Χρήστος Σταυριανίδης, λίγο πριν χάσει τη ζωή του μετά τη συνάντηση με αρκούδα στο δάσος του Φρακτού στη Δράμα, τον περασμένο Ιούνιο.
Δράμα: Βιντεοσκόπησε την επίθεση της αρκούδας ο άτυχος ορειβάτης
Σε βίντεο ντοκουμέντo αποτυπώθηκαν καρέ–καρέ τα δραματικά γεγονότα. Ο άτυχος ορειβάτης είχε καταγράψει με την κάμερα του κινητού του όσα είχαν διαδραματιστεί, όταν έχασε την ισορροπία του και κύλησε στο έδαφος.
Στο υλικό φαίνεται η στιγμή που οι δύο φίλοι έρχονται αντιμέτωποι με την αρκούδα. Ο Σταυριανίδης μίλησε πιθανόν στον συνοδοιπόρο του, καλώντας τον να τον πλησιάσει.
Λίγο αργότερα, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου: η αρκούδα κινήθηκε απειλητικά, το σκυλί των ορειβατών άρχισε να γαβγίζει και ακούγεται η φράση «Ρίξε Δημήτρη», την ώρα που επιχειρείται χρήση σπρέι πιπεριού. Δευτερόλεπτα μετά, ο 61χρονος γλίστρησε σε χαράδρα και βρήκε τραγικό θάνατο.
Σημειώνεται ότι στο σώμα του άτυχου ορειβάτη δε βρέθηκαν δαγκώματα ή χτυπήματα από αρκούδα και η αιτία θανάτου ήταν η πτώση και δεν υπήρξε εμπλοκή τρίτου προσώπου.