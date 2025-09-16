Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Ο Χρήστος Σταυριανίδης κατέγραψε με το κινητό του τον θάνατό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 20:44 Εκνευρισμένος ο Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν πληρώνομαι για το TikTok»
16.09.25 , 20:34 Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκιγνκ!
16.09.25 , 20:34 To βίντεο με τον λύκο που επιτέθηκε σε 5χρονη σε παραλία της Χαλκιδικής!
16.09.25 , 20:32 Κατερίνα Διδασκάλου: Ο λόγος που συγκινήθηκε στον «αέρα»!
16.09.25 , 20:03 Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες -Το ποινικό παρελθόν του
16.09.25 , 20:03 Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή της κόρης της, Μελίνας
16.09.25 , 20:02 Citroen: Με δυο εξαίρετους οδηγούς στην Formula E
16.09.25 , 19:32 Νέα απάτη: Παριστάνουν τον ΕΦΚΑ για να αδειάσουν λογαριασμούς
16.09.25 , 19:30 Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Στο μυαλό μου είμαι 30, στο σώμα μου είμαι 80»
16.09.25 , 19:05 Άνοιξαν τα σχολεία αλλά απουσιάζουν 18.000 εκπαιδευτικοί
16.09.25 , 19:03 Aεροδιακομιδή Ασθενή Mε Super Puma Από Το Crown Iris
16.09.25 , 18:40 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
16.09.25 , 18:37 Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
16.09.25 , 18:28 Όλα όσα έρχονται στο 1ο Greek Fashion Festival
16.09.25 , 18:23 Δένδιας από Καβύλη Έβρου: Η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένες
Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονη σε παραλία της Χαλκιδικής!
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι τραγικές απώλειες των δύο γιων του
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Κατερίνα Διδασκάλου: Ο λόγος που συγκινήθηκε στον «αέρα»!
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο ντοκουμέντο με τις τελευταίες κινήσεις του ορειβάτη πριν την επίθεση της αρκούδας στη Δράμα / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε με το κινητό του ο 61χρονος ορειβάτης Χρήστος Σταυριανίδης, λίγο πριν χάσει τη ζωή του μετά τη συνάντηση με αρκούδα στο δάσος του Φρακτού στη Δράμα, τον περασμένο Ιούνιο.

Δράμα: Βιντεοσκόπησε την επίθεση της αρκούδας ο άτυχος ορειβάτης

Σε βίντεο ντοκουμέντo αποτυπώθηκαν καρέ–καρέ τα δραματικά γεγονότα. Ο άτυχος ορειβάτης είχε καταγράψει με την κάμερα του κινητού του όσα είχαν διαδραματιστεί, όταν έχασε την ισορροπία του και κύλησε στο έδαφος.

Στο υλικό φαίνεται η στιγμή που οι δύο φίλοι έρχονται αντιμέτωποι με την αρκούδα. Ο Σταυριανίδης μίλησε πιθανόν στον συνοδοιπόρο του, καλώντας τον να τον πλησιάσει.

Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Λίγο αργότερα, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου: η αρκούδα κινήθηκε απειλητικά, το σκυλί των ορειβατών άρχισε να γαβγίζει και ακούγεται η φράση «Ρίξε Δημήτρη», την ώρα που επιχειρείται χρήση σπρέι πιπεριού. Δευτερόλεπτα μετά, ο 61χρονος γλίστρησε σε χαράδρα και βρήκε τραγικό θάνατο.

Σημειώνεται ότι στο σώμα του άτυχου ορειβάτη δε βρέθηκαν δαγκώματα ή χτυπήματα από αρκούδα και η αιτία θανάτου ήταν η πτώση και δεν υπήρξε εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΡΑΜΑ
 |
ΑΡΚΟΥΔΑ
 |
ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top