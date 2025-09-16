Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Βίντεο ντοκουμέντο με τις τελευταίες κινήσεις του ορειβάτη πριν την επίθεση της αρκούδας στη Δράμα / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε με το κινητό του ο 61χρονος ορειβάτης Χρήστος Σταυριανίδης, λίγο πριν χάσει τη ζωή του μετά τη συνάντηση με αρκούδα στο δάσος του Φρακτού στη Δράμα, τον περασμένο Ιούνιο.

Σε βίντεο ντοκουμέντo αποτυπώθηκαν καρέ–καρέ τα δραματικά γεγονότα. Ο άτυχος ορειβάτης είχε καταγράψει με την κάμερα του κινητού του όσα είχαν διαδραματιστεί, όταν έχασε την ισορροπία του και κύλησε στο έδαφος.

Στο υλικό φαίνεται η στιγμή που οι δύο φίλοι έρχονται αντιμέτωποι με την αρκούδα. Ο Σταυριανίδης μίλησε πιθανόν στον συνοδοιπόρο του, καλώντας τον να τον πλησιάσει.

Λίγο αργότερα, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου: η αρκούδα κινήθηκε απειλητικά, το σκυλί των ορειβατών άρχισε να γαβγίζει και ακούγεται η φράση «Ρίξε Δημήτρη», την ώρα που επιχειρείται χρήση σπρέι πιπεριού. Δευτερόλεπτα μετά, ο 61χρονος γλίστρησε σε χαράδρα και βρήκε τραγικό θάνατο.

Σημειώνεται ότι στο σώμα του άτυχου ορειβάτη δε βρέθηκαν δαγκώματα ή χτυπήματα από αρκούδα και η αιτία θανάτου ήταν η πτώση και δεν υπήρξε εμπλοκή τρίτου προσώπου.