Αν σου αρέσουν οι αλμυρές πίτες αλλά τις αποφεύγεις επειδή θεωρείς πως θα σε γεμίσουν περιττές θερμίδες, δοκίμασε να φτιάξεις τη νόστιμη αλλά συνάμα υγιεινή πατσαβουρόπιτα με ανθότυρο, φέτα, δυόσμο που έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Παρασκευής για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

 

Ο Γιώργος Ρήγας φτιάχνει πατσαβουρόπιτα

Ο Γιώργος Ρήγας φτιάχνει πατσαβουρόπιτα
Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την τέλεια συνταγή για μεσογειακή πίτα

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Πατσαβουρόπιτα με ανθότυρο, φέτα και δυόσμο

Υλικά (για ταψί 30x40)

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 300 γρ. ανθότυρο
• 200 γρ. φέτα τριμμένη
• 2 αυγά
• 200 ml γάλα
• 150 ml σόδα
• 100 ml ηλιέλαιο
• 2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο (ή 1 κ.σ. ξερό)
• Λίγο πιπέρι
• Σουσάμι για πασπάλισμα

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την πιο νόστιμη και υγιεινή πίτα
 
Εκτέλεση της Συνταγής 

1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C αέρα. 2. Ετοιμάζεις τη γέμιση: Σε μπολ βάζεις το ανθότυρο, τη φέτα, τον δυόσμο, λίγο πιπέρι και 1 αυγό. Ανακατεύεις καλά. 3. Ετοιμάζεις το ταψί: Το αλείφεις με λίγο ηλιέλαιο. 4. Στρώνεις τα φύλλα: Παίρνεις ένα-ένα τα φύλλα κρούστας, τα τσαλακώνεις (πατσαβουριάζεις) και τα βάζεις στο ταψί, σκορπίζοντας ενδιάμεσα κουταλιές από τη γέμιση. Συνεχίζεις μέχρι να τελειώσουν όλα. 5. Ετοιμάζεις το περιχυτικό μείγμα: Σε μπολ χτυπάς το δεύτερο αυγό με το γάλα, τη σόδα (ή Sprite) και το ηλιέλαιο. 6. Περιχύνεις το μείγμα πάνω από τα φύλλα στο ταψί. Αφήνεις για 10 λεπτά να το απορροφήσει. 7. Πασπαλίζεις με λίγο σουσάμι αν θέλεις. 8. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο για 45–50 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει όμορφα.

Δείτε το Breakfast@Star


 

Back to Top