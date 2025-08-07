Release Athens Festival: Απ' το πρώτο τραγούδι ως το τελευταίο χειροκρότημα

Η δεκαήμερη γιορτή στην πλατεία νερού

To επίσημο Aftermovie του Release Athens 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα, το Release Athens 2025 ήταν μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Στην Πλατεία Νερού, υποδεχτήκαμε κορυφαία ονόματα από ένα ευρύ φάσμα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, σε μια μεγάλη δεκαήμερη γιορτή!


 
Μεταξύ πολλών άλλων, απολαύσαμε το λαμπερό πάρτι της Kylie Minogue, την ηλεκτρισμένη ενέργεια των The Prodigy, το ακατέργαστο πάθος των IDLES και των Fontaines D.C., τον προσωπικό θρίαμβο του Παύλου Παυλίδη, την ονειρική παρουσία των London Grammar, και τις (ήδη θρυλικές) εμφανίσεις των Gojira, Avenged Sevenfold και Dream Theater.
 
Αυτό, όμως, που έκανε τη φετινή διοργάνωση ξεχωριστή ήταν, όπως όλα αυτά τα χρόνια, η δική σας παρουσία: κάθε φωνή που τραγούδησε παρέα με τους καλλιτέχνες, κάθε παρέα που χόρεψε με την ψυχή της, κάθε μουσικόφιλος που έφυγε από την Πλατεία Νερού χαμογελώντας. Δεν παρακολουθήσατε απλά το Release Athens - το ζήσατε, το νιώσατε, γίνατε μέρος της ιστορίας του.
 
Όσος καιρός κι αν περάσει, είμαστε σίγουροι πως οι μαγικές στιγμές που ζήσαμε μαζί θα παραμείνουν στη μνήμη και την καρδιά όλων μας.
 
Το επίσημο Aftermovie του Release Athens 2025 απλά μας θυμίζει μερικές εικόνες από τις δέκα απίστευτες ημέρες του - με κινητήρια δύναμη τη χαρά, την αίσθηση της ελευθερίας, και της συλλογικής εμπειρίας που μόνο η ζωντανή μουσική μπορεί να προσφέρει.

Καθώς συμπληρώνουμε μια δεκαετία από την έναρξη του Release Athens Festival, ήδη σχεδιάζουμε το 2026. Με το ίδιο πάθος και την ίδια ενέργεια – απλά ακόμα μεγαλύτερο και καλύτερο.
 

