«Η συνάντηση»: Ποιοι επώνυμοι απόλαυσαν τη θεατρική πρεμιέρα

Επίσημη πρεμιέρα έκανε η θεατρική παράσταση «Η συνάντηση» και πλήθος ηθοποιών παραβρέθηκε στο θέατρο Μουσούρη για να την απολαύσει.
Την παράσταση σκηνοθετεί ο Γιώργος Κιμούλης και τους ρόλους ερμηνεύουν ο ίδιος μαζί με την Κατερίνα Θεοχάρη και τον Βασίλη Γιακουμάρο. Έτσι, η ηθοποιός Μαριάννα Κιμούλη, όπως σε κάθε πρεμιέρα του πατέρα της, ήταν εκεί.
Επίσης, η Άριελ Κωνσταντινίδη έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνιση μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού, στα μέσα Αυγούστου του 2025.
Ανάμεσα στους ηθοποιούς που παρακολούθησαν την πρεμιέρα της παράστασης ήταν η Μάρω Κοντού, η Νίκη Παληκαράκη, η Πέγκυ Σταθακοπούλου, η Ταμίλα Κουλίεβα, η Σοφία Βογιατζάκη, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο Κώστας Σπυρόπουλος και ο Μάρκος Σεφερλής.
Από τον χώρο της μουσικής, στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν οι τραγουδίστριες Μελίνα Ασλανίδου και Ηρώ.