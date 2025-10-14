«Η συνάντηση»: Ποιοι επώνυμοι απόλαυσαν τη θεατρική πρεμιέρα

Πλήθος ηθοποιών στο θέατρο Μουσούρη για την παράσταση

Επίσημη πρεμιέρα έκανε η θεατρική παράσταση «Η συνάντηση» και πλήθος ηθοποιών παραβρέθηκε στο θέατρο Μουσούρη για να την απολαύσει. 

Πέγκυ Σταθακοπούλου - Γιώργος Κιμούλης- Μαριάννα Κιμούλη- Δημήτρης Γκοτσόπουλος/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Την παράσταση σκηνοθετεί ο Γιώργος Κιμούλης και τους ρόλους ερμηνεύουν ο ίδιος μαζί με την Κατερίνα Θεοχάρη και τον Βασίλη Γιακουμάρο. Έτσι, η ηθοποιός Μαριάννα Κιμούλη, όπως σε κάθε πρεμιέρα του πατέρα της, ήταν εκεί.

Μαριάννα Κιμούλη/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Επίσης, η Άριελ Κωνσταντινίδη έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνιση μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού, στα μέσα Αυγούστου του 2025.

Σάσα Σταμάτη- Άριελ Κωνσταντινίδη/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που παρακολούθησαν την πρεμιέρα της παράστασης ήταν η Μάρω Κοντού, η Νίκη Παληκαράκη, η Πέγκυ Σταθακοπούλου, η Ταμίλα Κουλίεβα, η Σοφία Βογιατζάκη, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο Κώστας Σπυρόπουλος και ο Μάρκος Σεφερλής.

Μάρω Κοντού- Νίκη Παληκαράκη/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Πέγκυ Σταθακοπούλου/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Νίκος Αποστολόπουλος - Ταμίλα Κουλίεβα/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Μελίνα Ασλανίδου - Σοφία Βογιατζάκη- Ηρώ/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Από τον χώρο της μουσικής, στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν οι τραγουδίστριες Μελίνα Ασλανίδου και Ηρώ.

