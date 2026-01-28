Στην Τούμπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος!

Το γήπεδο ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα το βράδυ Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για να αποτίσει φόρο τιμής στα επτά θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κρατούσε λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια και άναψε ένα κερί στη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, Πατριάρχη συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, ο οποίος νωρίτερα σήμερα τέλεσε τρισάγιος στη μνήμη τους. Παρών και υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Κώστας Γκιουλέκας.

«Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στον τόπο στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού, όταν η ομάδα τους νικούσε» τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στις ρίζες του ΠΑΟΚ, όπως και της ΑΕΚ, στην Κωνσταντινούπολη.

«Το όνειρό τους είχε μια τραγική κατάληξη στη Ρουμανία, εν ριπή οφθαλμού» δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης για το μοιραίο ταξίδι των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Λιόν.

