Στην Τούμπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος!

«Το όνειρό τους είχε μια τραγική κατάληξη στη Ρουμανία» ανέφερε

Πηγή: Βίντεο - φωτογραφία ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το γήπεδο ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης  βρέθηκε σήμερα το βράδυ Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για να αποτίσει φόρο τιμής στα επτά θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία

Ρουμανία: Τα σενάρια για το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κρατούσε λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια και άναψε ένα κερί στη μνήμη  των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, Πατριάρχη συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, ο οποίος νωρίτερα σήμερα τέλεσε τρισάγιος στη μνήμη τους.  Παρών και υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Κώστας Γκιουλέκας.   

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Δρόμος του θανάτου» ο δρόμος που χάθηκαν οι 7 φίλαθλοι

«Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στον τόπο στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού, όταν η ομάδα τους νικούσε»  τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στις ρίζες του ΠΑΟΚ, όπως και της ΑΕΚ, στην Κωνσταντινούπολη.   

ΠΑΟΚ: Θρηνεί ξανά δυστύχημα με φιλάθλους του 27 χρόνια μετά τα Τέμπη

 «Το όνειρό τους είχε μια τραγική κατάληξη στη Ρουμανία, εν ριπή οφθαλμού» δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης για το μοιραίο ταξίδι των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Λιόν. 
 

