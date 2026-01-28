Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η 40χρονη κληρονόμος βρέθηκε στην επίδειξη μόδας του σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.01.26 , 11:57 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Νέα κακοκαιρία από αύριο, Πέμπτη
28.01.26 , 11:55 Nova: Εμπλουτίζεται από σήμερα με το BabyTV
28.01.26 , 11:50 Συγκλονίζει ο μικρός Γιαννάκης για τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 11:49 Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
28.01.26 , 11:25 Τίτλοι τέλους για Bella Hadid και Adan Banuelos - Χώρισε το ζευγάρι
28.01.26 , 10:56 Σοφία Μαριόλα: «Υπάρχει πόνος στο διαζύγιο αλλά και τον γάμο. Διαλέγεις»
28.01.26 , 10:51 Ελένη Βουλγαράκη: Αποχωρεί από το ραδιόφωνο - «Νομίζουν ότι είμαι έγκυος»
28.01.26 , 10:45 Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Δρόμος του θανάτου» ο δρόμος που χάθηκαν οι 7 φίλαθλοι
28.01.26 , 10:44 Η Φώκια - Από 1η Μαρτίου στο θέατρο Άβατον με τον Βλάση Πασιούδη
28.01.26 , 10:38 Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση», λέει τραυματίας
28.01.26 , 10:35 Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
28.01.26 , 10:09 Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
28.01.26 , 09:54 To συγκινητικό μήνυμα του Γιαννακόπουλου στους οπαδούς του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 09:36 Βιολάντα: Φωτογραφία από το σημείο της διαρροής στις σωληνώσεις προπανίου
28.01.26 , 09:29 Τραγωδία με νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν σε κτηνιατρείο
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Νέα κακοκαιρία από αύριο, Πέμπτη
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση», λέει τραυματίας
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Profimedia και AP
To περασμένο καλοκαίρι, η Αθηνά Ωνάση παρευρέθηκε σε καλοκαιρινό χορό στο Παρίσι / Βίντεο αρχείου Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι πραγματοποίησε η Αθηνά Ωνάση

Αθηνά Ωνάση: Ποια είναι η περιουσία της - Οι επενδύσεις και τα ακίνητα

Η «χρυσή» κληρονόμος που αποφεύγει τα τελευταία χρόνια τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε την Τρίτη 27/1 μια εξαίρεση, για να βρεθεί στην επίδειξη μόδας του Γάλλου σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν.

Φορώντας ένα μίντι μαύρο φόρεμα, με ιδιαίτερα μανίκια με σχισίματα, μαύρες γόβες και διακριτικά κομψά κοσμήματα, η 40χρονη κληρονόμος έλαμψε μπροστά στα φλας των φωτογράφων. 

Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η κομψή εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση στο Παρίσι/ Φωτογραφίες Cyril Pecquenard / Sipa Press / Profimedia

Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η Αθηνά Ωνάση επέλεξε ένα μαύρο μίντι φόρεμα για την επίδειξη του σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν/ Φωτογραφίες Cyril Pecquenard / Sipa Press / Profimedia

Τον «παρών» στο λαμπερό σόου της Haute Couture Week έδωσε και η «Πρώτη» κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Μπριζίτ Μακρόν στο show του Στεφάν Ρολάν στο Fashion Week στο Παρίσι

Φωτογραφία Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia

Το λαμπερό show του Στεφάν Ρολάν πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο Cirque d’Hiver Bouglione στο Παρίσι. Οι μισές από τις 600 συνολικά θέσεις της επίδειξης διατέθηκαν στο κοινό, με τα έσοδα να προσφέρονται στη Fondation des Hôpitaux για τη στήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Αντριάνα Καρεμπέ

Αντριάνα Καρεμπέ / Φωτογραφία AP (Aurelien Morissard)

Στεφάν Ρολάν δημιουργία

Δημιουργία του Στεφάν Ρολάν που παρουσιάστηκε στην επίδειξη μόδας / Φωτογραφία AP (Aurelien Morissard)

Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Φωτογραφία AP (Aurelien Morissard)

Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

AP (Aurelien Morissard)
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΩΝΑΣΗ
 |
ΜΠΡΙΖΙΤ ΜΑΚΡΟΝ
 |
ΠΑΡΙΣΙ
 |
MΟΔΑ
 |
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ
 |
ΣΤΕΦΑΝ ΡΟΛΑΝ
 |
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ ΠΑΡΙΣΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top