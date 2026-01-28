Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

To περασμένο καλοκαίρι, η Αθηνά Ωνάση παρευρέθηκε σε καλοκαιρινό χορό στο Παρίσι / Βίντεο αρχείου Mega

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι πραγματοποίησε η Αθηνά Ωνάση.

Η «χρυσή» κληρονόμος που αποφεύγει τα τελευταία χρόνια τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε την Τρίτη 27/1 μια εξαίρεση, για να βρεθεί στην επίδειξη μόδας του Γάλλου σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν.

Φορώντας ένα μίντι μαύρο φόρεμα, με ιδιαίτερα μανίκια με σχισίματα, μαύρες γόβες και διακριτικά κομψά κοσμήματα, η 40χρονη κληρονόμος έλαμψε μπροστά στα φλας των φωτογράφων.

Η κομψή εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση στο Παρίσι/ Φωτογραφίες Cyril Pecquenard / Sipa Press / Profimedia

Η Αθηνά Ωνάση επέλεξε ένα μαύρο μίντι φόρεμα για την επίδειξη του σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν/ Φωτογραφίες Cyril Pecquenard / Sipa Press / Profimedia

Τον «παρών» στο λαμπερό σόου της Haute Couture Week έδωσε και η «Πρώτη» κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Φωτογραφία Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia

Το λαμπερό show του Στεφάν Ρολάν πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο Cirque d’Hiver Bouglione στο Παρίσι. Οι μισές από τις 600 συνολικά θέσεις της επίδειξης διατέθηκαν στο κοινό, με τα έσοδα να προσφέρονται στη Fondation des Hôpitaux για τη στήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Αντριάνα Καρεμπέ / Φωτογραφία AP (Aurelien Morissard)

Δημιουργία του Στεφάν Ρολάν που παρουσιάστηκε στην επίδειξη μόδας / Φωτογραφία AP (Aurelien Morissard)

Φωτογραφία AP (Aurelien Morissard)

AP (Aurelien Morissard)