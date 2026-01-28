Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι πραγματοποίησε η Αθηνά Ωνάση.
Η «χρυσή» κληρονόμος που αποφεύγει τα τελευταία χρόνια τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε την Τρίτη 27/1 μια εξαίρεση, για να βρεθεί στην επίδειξη μόδας του Γάλλου σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν.
Φορώντας ένα μίντι μαύρο φόρεμα, με ιδιαίτερα μανίκια με σχισίματα, μαύρες γόβες και διακριτικά κομψά κοσμήματα, η 40χρονη κληρονόμος έλαμψε μπροστά στα φλας των φωτογράφων.
Τον «παρών» στο λαμπερό σόου της Haute Couture Week έδωσε και η «Πρώτη» κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.
Το λαμπερό show του Στεφάν Ρολάν πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο Cirque d’Hiver Bouglione στο Παρίσι. Οι μισές από τις 600 συνολικά θέσεις της επίδειξης διατέθηκαν στο κοινό, με τα έσοδα να προσφέρονται στη Fondation des Hôpitaux για τη στήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο.