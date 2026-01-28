Ο Σωτήρης Κοντιζάς αποκάλυψε το ύψος του και ο Κουτσόπουλος τον τρόλαρε

Ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος φροντίζουν να δίνουν μια ευχάριστη και ανάλαφρη νότα σε κάθε μαγειρική δοκιμασία του MasterChef 10, αποδεικνύοντας πως, πέρα από αυστηροί κριτές, διαθέτουν και άφθονο χιούμορ.

Τα πειράγματά τους έχουν ήδη κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό και έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών στα πρώτα επεισόδια της νέας σεζόν.

Στο επεισόδιο της Τετάρτης (28/1), η κουβέντα ξέφυγε για λίγο από τις κατσαρόλες και τα πιάτα και πήρε πιο… προσωπική τροπή. Αφορμή στάθηκε μια ερώτηση που δέχτηκε ο διαγωνιζόμενος Χάρης, ο οποίος κλήθηκε να αποκαλύψει το ύψος του. Η απάντησή του δεν άργησε να προκαλέσει σχόλια και γέλια στο πλατό, δίνοντας το έναυσμα για μια απολαυστική στιχομυθία ανάμεσα στους δύο κριτές.

MasterChef: Το τρολάρισμα του Κουτσόπουλου στον Κοντιζά για το ύψος του

Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο οποίος αποκάλυψε και το δικό του ανάστημα, λέγοντας πως είναι μόλις ένα εκατοστό ψηλότερος από τον παίκτη. Η δήλωσή του, φυσικά, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο οποίος έσπευσε να τον πειράξει με τον γνωστό του τρόπο.

«Εγώ; 1.93 κάποτε. Έχω καιρό να μετρηθώ», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να σχολιάζει αμέσως: «Η ματαιοδοξία σου δηλαδή. Δε ντρέπεσαι; Είπες ένα εκατοστό παραπάνω από τον άνθρωπο;». Ο Κοντιζάς προσπάθησε να δικαιολογηθεί, απαντώντας: «Μα τόσο είμαι, τι να κάνω;», όμως ο «θείος Λεωνίδας» δε σταμάτησε εκεί. «Είπες “εγώ 1.93”, αφού φαίνεσαι πιο κοντός», του απάντησε τρολάροντάς τον.

Η συγκεκριμένη στιγμή ήταν ακόμη μία απόδειξη πως το MasterChef 10 δεν προσφέρει μόνο έντονες μαγειρικές μονομαχίες, αλλά και αμέτρητες στιγμές γέλιου, με τους κριτές να «κλέβουν» συχνά την παράσταση με το πηγαίο τους χιούμορ και τις απολαυστικές ατάκες τους.

