MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς βρήκε κόκκαλο και κανείς δε σοκαρίστηκε

Με μια σφυρίδα συνοδευόμενη από λαχανικά, σάλτσα κακαβιάς, fluid gel λεμόνι και tuile λεμονιού, ο Χάρης διεκδίκησε την είσοδό του στο σπίτι του MasterChef 10.

Το πιάτο του 30χρονου είχε σχετικά λίγα στοιχεία, γι’ αυτό και ο Πάνος Ιωαννίδης τον προειδοποίησε ότι θα εξετάσει με μεγάλη λεπτομέρεια κάθε πτυχή της προσπάθειάς του.

MasterChef: Το πιάτο του Χάρη

Ο διαγωνιζόμενος ήξερε ότι η επιλογή του να παρουσιάσει ψάρι μπροστά στον Σωτήρη Κοντιζά ήταν ριψοκίνδυνη. Ο χειρότερος φόβος του επιβεβαιώθηκε, καθώς ο κριτής εντόπισε το πρώτο κόκκαλο της σεζόν στην προσπάθειά του. Όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός σχολιάστηκε με χιούμορ από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δε γίνεται ποτέ σκόπιμα.

«Καλή χρονιά. Καλή σεζόν με υγεία!», ευχήθηκε με χαμόγελο και συνέχισε: «Τα βρίσκει μόνο αυτός. Δεν έχει βρει ποτέ κανένας άλλος. Δεν είναι ότι το βρίσκουμε εμείς και του το δίνουμε για να έχει μια συνέχεια το επεισόδιο».

MasterChef: Ο Χάρη θα κρατήσει ενθύμιο το κόκκαλο

Ο Χάρης βρήκε μια πιθανή εξήγηση για τη συνήθεια του Κοντιζά να εντοπίζει κόκαλα: «Παίζει να έχει μια θήκη μέσα στα ούλα και να βγάζει κόκκαλα ξαφνικά και να τα εμφανίζει». Τόνισε ακόμα ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να το αποφύγει: «Πρόσεξα πάρα πολύ, δεν περίμενα να την πάθω έτσι, η αλήθεια είναι», είπε.

Παρά το περιστατικό, ο παίκτης άκουσε πολύ θετικά λόγια από τον Σωτήρη Κοντιζά, του οποίου η μοναδική ένσταση αφορούσε το όχι και τόσο καλό καθάρισμα του ψαριού. «Χάρη, πάρα πολύ ωραίο το ψήσιμο στη σφυρίδα, εξαιρετική η κακαβιά, γευστικά, η υφή και η ποσότητα που έχεις βάλει. Το fluid έρχεται και δένει. Τη θέλουμε αυτήν την extra υφή. Δείχνεις κι άλλη μία τεχνική στο πιάτο. Πετυχημένη. Το μόνο που έχω να σου πω είναι προσοχή στο ξεκοκάλισμα», σχολίασε ο κριτής.

Επιστρέφοντας στον πάγκο του, ο Χάρης αποκάλυψε πως θα φυλάξει το κόκαλο: «Έχω κρατήσει το κόκαλο. Ή θα το κάνω κορνίζα ή κολιέ. Ένα από τα δύο δεν ξέρω», δήλωσε στις κάμερες, με χαμόγελο και διάθεση χιούμορ.

