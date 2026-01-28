MasterChef: Βαγγέλης ή Μίμης; - Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;

Ο Γιώργος Α. ήταν εκείνος που κατάφερε να εξασφαλίσει τη λευκή ποδιά, κερδίζοντας έτσι την απευθείας είσοδό του στο σπίτι του MasterChef 10.

Ο διαγωνιζόμενος ανέβηκε χαρούμενος στον εξώστη, περιμένοντας πλέον να δει ποιοι θα είναι οι επόμενοι που θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και θα συνεχίσουν το μαγειρικό τους ταξίδι.

MasterChef: Τέσσερις διαγωνιζόμενοι καρδιοχτύπησαν στη σημερινή δοκιμασία

Μια ανάσα πριν από την έξοδο από τον διαγωνισμό βρέθηκαν η Φιλιώ, ο Μίμης, ο Βαγγέλης και ο Άγγελος, με την αγωνία να είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, καθώς ήξεραν ότι το παραμικρό λάθος θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς δεν έκρυψε τις ενστάσεις του για τις προσπάθειές τους, τονίζοντας τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στα πιάτα: «Ένα στραβοπάτημα μπορεί να σας κοστίσει. Είχαμε προβλήματα σε όλα τα πιάτα και στις τέσσερις προσπάθειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει περιθώριο για αστοχίες, καθώς κάθε λεπτομέρεια μετράει.

Τελικά, ο Άγγελος και η Φιλιώ πήραν μια ανάσα ανακούφισης, καθώς για την ώρα τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν με αποχώρηση και θα έχουν ακόμη μία ευκαιρία να διεκδικήσουν τη λευκή ποδιά σε επόμενη δοκιμασία.

Στο τέλος της βραδιάς, ο Μίμης και ο Βαγγέλης έμειναν να κρέμονται κυριολεκτικά από τα χείλη των κριτών, περιμένοντας με κομμένη την ανάσα την τελική απόφαση. Η αγωνία κορυφώθηκε, μέχρι τη στιγμή που ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα: «Δυστυχώς, αυτός που θα αποχωρήσει τόσο σύντομα από τον διαγωνισμό είναι ο Βαγγέλης», βάζοντας επίσημα τέλος στο ταξίδι του στο MasterChef.

Ο Βαγγέλης αποχώρησε πρόωρα από το MasterChef

Ο Βαγγέλης δεν έκρυψε τη στενοχώρια του, καθώς θα ήθελε να έχει μια μεγαλύτερη πορεία στο παιχνίδι και περισσότερες ευκαιρίες να μαγειρέψει. «Από το MasterChef δεν μπορώ να πω ότι φεύγω με γεύση. Δεν μαγείρεψα όσο θα ήθελα, μπορώ να πω καθόλου. Μου άρεσε η εμπειρία, αλλά δεν πρόλαβα να τη χαρώ όσο θα ήθελα», δήλωσε.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef