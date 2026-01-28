MasterChef: Αυτός ο διαγωνιζόμενος πήρε το εισιτήριο για το σπίτι

Γιώργος & Wasan ξεχώρισαν στη δοκιμασία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.01.26 , 00:00 MasterChef: Οι παίκτες σε πανικό - «Κάποιο λάκκο έχει η φάβα»
28.01.26 , 23:50 MasterChef: Βαγγέλης ή Μίμης; - Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;
28.01.26 , 23:45 MasterChef: Αυτός ο διαγωνιζόμενος πήρε το εισιτήριο για το σπίτι
28.01.26 , 23:26 Ο Σωτήρης Κοντιζάς αποκάλυψε το ύψος του και ο Κουτσόπουλος τον τρόλαρε
28.01.26 , 22:50 MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς βρήκε κόκκαλο και κανείς δε σοκαρίστηκε
28.01.26 , 22:32 Κρήτη: Στη ΜΕΘ νεογνών του Βενιζέλειου βρέφος 5 ημερών
28.01.26 , 22:20 MasterChef: Η Wasan εντυπωσιάζει με εξαιρετικό πιάτο μόνο από μανιτάρια
28.01.26 , 22:19 Στην Τούμπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος!
28.01.26 , 22:07 Σοφία Φυρού: Ολοκλήρωσε τα χειρουργεία μετά τη μαστεκτομή
28.01.26 , 21:57 Άνοδος του ελβετικού φράγκου σε υψηλό 11ετίας
28.01.26 , 21:50 Στο Star η 16χρονη που εξαφανίστηκε στον Κορυδαλλό: «Δεν ένιωθα ασφαλής»
28.01.26 , 21:30 MasterChef: Το μυστικό των κριτών και η μεγάλη ανατροπή
28.01.26 , 21:21 Φωτιά Βιολάντα: Αποκάλυψη Star - Από σπασμένες σωληνώσεις η διαρροή!
28.01.26 , 21:20 MasterChef: Η 2η μπριγάδα μπαίνει στην κουζίνα για την τελική επιλογή
28.01.26 , 21:07 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι 7 οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι 7 οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10, τα μέλη της δεύτερης μπριγάδας ρίχτηκαν στη μάχη της λευκής ποδιάς, που αποτελεί το εισιτήριο για την άμεση είσοδό τους στο σπίτι.

Η ένταση ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή, με κάθε διαγωνιζόμενο να δίνει τον καλύτερό του εαυτό για να εντυπωσιάσει τους κριτές και να κερδίσει την πολύτιμη λευκή ποδιά.

MasterChef: Βαγγέλης ή Μίμης; - Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;

Γιώργος & Wasan διεκδίκησαν την είσοδό τους στο σπίτι του MasterChef

Γιώργος & Wasan διεκδίκησαν την είσοδό τους στο σπίτι του MasterChef

MasterChef: Η Wasan εντυπωσιάζει με εξαιρετικό πιάτο μόνο από μανιτάρια

Η Wasan πλησίασε πολύ κοντά στον στόχο, δείχνοντας εξαιρετική δημιουργικότητα και τεχνική κατάρτιση, όμως στο τέλος το «νικητήριο πιάτο» ανήκε στον Γιώργο. Ο 28χρονος κατάφερε να εντυπωσιάσει με την εκτέλεση, τη γεύση και την παρουσίαση του πιάτου του, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στους υπόλοιπους. Η προσπάθειά του κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη, γεγονός που του χάρισε την πολυπόθητη λευκή ποδιά.

Ο Πάνος Ιωαννίδης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα αργά και βασανιστικά, κρατώντας τους διαγωνιζόμενους σε αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή. «Έχετε πιάσει τον σφυγμό του MasterChef, γιατί το πιάτο που δημιουργήσατε είναι από τα πιάτα που θέλουμε να βλέπουμε, τόσο γευστικά όσο και στην εμφάνιση. Άναμεσα στους δυο σας, τη λευκή ποδιά κερδίζει, με την καλύτερη προσπάθεια για σήμερα, ο Γιώργος, ο οποίος περνάει απευθείας στο σπίτι του MasterChef 10», αποκάλυψε ο αγαπημένος chef και κριτής, προκαλώντας χαμόγελα και ανακούφιση στους συμμετέχοντες.

MasterChef: Ο Γιώργος πήρε τη λευκή ποδιά και το εισιτήριο για το σπίτι

MasterChef: Ο Γιώργος πήρε τη λευκή ποδιά και το εισιτήριο για το σπίτι

Ο Γιώργος αντάλλαξε τη μαύρη με τη λευκή ποδιά και στη συνέχεια ανέβηκε στον εξώστη, νιώθοντας χαρούμενος αλλά και προετοιμασμένος για τις επόμενες προκλήσεις. «Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που πήρα λευκή ποδιά και περνάω απευθείας στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά δεν ενθουσιάζομαι, μου αρέσει να κρατάω την μπάλα χαμηλά. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα», δήλωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να φτάσει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

Την τριάδα με τα καλύτερα πιάτα θα συμπλήρωνε ο Χάρης, αν ο Σωτήρης Κοντιζάς δεν έβρισκε κόκκαλο στο πιάτο του. Όπως του επισήμανε ο κριτής, θα μπορούσε ακόμη και να κερδίσει, αν δεν υπήρχε αυτή η αστοχία.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΓΙΩΡΓΟΣ Α.
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top