MasterChef: Αυτός ο διαγωνιζόμενος πήρε το εισιτήριο για το σπίτι

Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10, τα μέλη της δεύτερης μπριγάδας ρίχτηκαν στη μάχη της λευκής ποδιάς, που αποτελεί το εισιτήριο για την άμεση είσοδό τους στο σπίτι.

Η ένταση ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή, με κάθε διαγωνιζόμενο να δίνει τον καλύτερό του εαυτό για να εντυπωσιάσει τους κριτές και να κερδίσει την πολύτιμη λευκή ποδιά.

Γιώργος & Wasan διεκδίκησαν την είσοδό τους στο σπίτι του MasterChef

Η Wasan πλησίασε πολύ κοντά στον στόχο, δείχνοντας εξαιρετική δημιουργικότητα και τεχνική κατάρτιση, όμως στο τέλος το «νικητήριο πιάτο» ανήκε στον Γιώργο. Ο 28χρονος κατάφερε να εντυπωσιάσει με την εκτέλεση, τη γεύση και την παρουσίαση του πιάτου του, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στους υπόλοιπους. Η προσπάθειά του κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη, γεγονός που του χάρισε την πολυπόθητη λευκή ποδιά.

Ο Πάνος Ιωαννίδης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα αργά και βασανιστικά, κρατώντας τους διαγωνιζόμενους σε αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή. «Έχετε πιάσει τον σφυγμό του MasterChef, γιατί το πιάτο που δημιουργήσατε είναι από τα πιάτα που θέλουμε να βλέπουμε, τόσο γευστικά όσο και στην εμφάνιση. Άναμεσα στους δυο σας, τη λευκή ποδιά κερδίζει, με την καλύτερη προσπάθεια για σήμερα, ο Γιώργος, ο οποίος περνάει απευθείας στο σπίτι του MasterChef 10», αποκάλυψε ο αγαπημένος chef και κριτής, προκαλώντας χαμόγελα και ανακούφιση στους συμμετέχοντες.

MasterChef: Ο Γιώργος πήρε τη λευκή ποδιά και το εισιτήριο για το σπίτι

Ο Γιώργος αντάλλαξε τη μαύρη με τη λευκή ποδιά και στη συνέχεια ανέβηκε στον εξώστη, νιώθοντας χαρούμενος αλλά και προετοιμασμένος για τις επόμενες προκλήσεις. «Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που πήρα λευκή ποδιά και περνάω απευθείας στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά δεν ενθουσιάζομαι, μου αρέσει να κρατάω την μπάλα χαμηλά. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα», δήλωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να φτάσει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

Την τριάδα με τα καλύτερα πιάτα θα συμπλήρωνε ο Χάρης, αν ο Σωτήρης Κοντιζάς δεν έβρισκε κόκκαλο στο πιάτο του. Όπως του επισήμανε ο κριτής, θα μπορούσε ακόμη και να κερδίσει, αν δεν υπήρχε αυτή η αστοχία.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef