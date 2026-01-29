MasterChef: Οι παίκτες σε πανικό - «Κάποιο λάκκο έχει η φάβα»

Δείτε το trailer της Πέμπτης 29/1/26

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.01.26 , 00:00 MasterChef: Οι παίκτες σε πανικό - «Κάποιο λάκκο έχει η φάβα»
28.01.26 , 23:50 MasterChef: Βαγγέλης ή Μίμης; - Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;
28.01.26 , 23:45 MasterChef: Αυτός ο διαγωνιζόμενος πήρε το εισιτήριο για το σπίτι
28.01.26 , 23:26 Ο Σωτήρης Κοντιζάς αποκάλυψε το ύψος του και ο Κουτσόπουλος τον τρόλαρε
28.01.26 , 22:50 MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς βρήκε κόκκαλο και κανείς δε σοκαρίστηκε
28.01.26 , 22:32 Κρήτη: Στη ΜΕΘ νεογνών του Βενιζέλειου βρέφος 5 ημερών
28.01.26 , 22:20 MasterChef: Η Wasan εντυπωσιάζει με εξαιρετικό πιάτο μόνο από μανιτάρια
28.01.26 , 22:19 Στην Τούμπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος!
28.01.26 , 22:07 Σοφία Φυρού: Ολοκλήρωσε τα χειρουργεία μετά τη μαστεκτομή
28.01.26 , 21:57 Άνοδος του ελβετικού φράγκου σε υψηλό 11ετίας
28.01.26 , 21:50 Στο Star η 16χρονη που εξαφανίστηκε στον Κορυδαλλό: «Δεν ένιωθα ασφαλής»
28.01.26 , 21:30 MasterChef: Το μυστικό των κριτών και η μεγάλη ανατροπή
28.01.26 , 21:21 Φωτιά Βιολάντα: Αποκάλυψη Star - Από σπασμένες σωληνώσεις η διαρροή!
28.01.26 , 21:20 MasterChef: Η 2η μπριγάδα μπαίνει στην κουζίνα για την τελική επιλογή
28.01.26 , 21:07 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι 7 οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι 7 οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος A. είναι ο μοναδικός από τη δεύτερη μπριγάδα που έχει εξασφαλίσει την παραμονή του στο MasterChef 10. Οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι καλούνται να παλέψουν μέχρι τέλους για να κερδίσουν τις τελευταίες λευκές ποδιές.

Με όπλο τα πιάτα τους, θα επιχειρήσουν να μπουν στο σπίτι του MasterChef και από εκεί και έπειτα να φτάσουν όσο πιο μακριά μπορούν στον διαγωνισμό. Ωστόσο, ο φόβος της αποχώρησης φαίνεται να τους κυριεύει, οδηγώντας τους σε αβίαστα λάθη.

MasterChef: Η Wasan εντυπωσιάζει με εξαιρετικό πιάτο μόνο από μανιτάρια

Όπως βλέπουμε στο trailer της Πέμπτης 29/1, οι κριτές ζητούν από τους παίκτες να τα δώσουν όλα, καθώς στο τέλος της ημέρας ένας από αυτούς θα αποχαιρετήσει τον διαγωνισμό. «Σήμερα, στο τέλος της ημέρας, ένας από εσάς θα αποχωρήσει», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά ο Πάνος Ιωαννίδης.

MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι τα δίνουν όλα για τις τελευταίες ποδιές

MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι τα δίνουν όλα για τις τελευταίες ποδιές

Η ένταση κορυφώνεται, με τους διαγωνιζόμενους να νιώθουν την πίεση να αυξάνεται λεπτό με το λεπτό. «Δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουμε να βγάλουμε πιάτο σήμερα», σχολιάζει εμφανώς προβληματισμένος ο Χάρης.

MasterChef: Βαγγέλης ή Μίμης; - Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;

Παράλληλα, οι παίκτες έχουν ήδη καταλάβει, από τις μαζικές αποχωρήσεις που έχουν προηγηθεί, ότι κάτι συνταρακτικό πρόκειται να συμβεί, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τι ακριβώς τους περιμένει. «Κάποιο λάκκο έχει η φάβα, γιατί είμαστε λίγοι», λέει ο Γιώργος.

Φέτος, ο διαγωνισμός ξεκινά με μια μεγάλη αλλαγή που ανατρέπει τα δεδομένα: την ύπαρξη δύο διαφορετικών σπιτιών και δύο ξεχωριστών μπριγάδων. Και το πιο ανατρεπτικό απ’ όλα; Η μία ομάδα αγνοεί παντελώς την ύπαρξη της άλλης.

Η πρώτη μπριγάδα έχει ήδη εγκατασταθεί στο δικό της σπίτι και απολαμβάνει την ηρεμία πριν από την «καταιγίδα», χωρίς να γνωρίζει ότι, σε απόσταση αναπνοής, μια άλλη ομάδα παλεύει σκληρά για μια θέση στη συνέχεια του διαγωνισμού.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF TRAILER
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top