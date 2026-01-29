MasterChef: Οι παίκτες σε πανικό - «Κάποιο λάκκο έχει η φάβα»

Ο Γιώργος A. είναι ο μοναδικός από τη δεύτερη μπριγάδα που έχει εξασφαλίσει την παραμονή του στο MasterChef 10. Οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι καλούνται να παλέψουν μέχρι τέλους για να κερδίσουν τις τελευταίες λευκές ποδιές.

Με όπλο τα πιάτα τους, θα επιχειρήσουν να μπουν στο σπίτι του MasterChef και από εκεί και έπειτα να φτάσουν όσο πιο μακριά μπορούν στον διαγωνισμό. Ωστόσο, ο φόβος της αποχώρησης φαίνεται να τους κυριεύει, οδηγώντας τους σε αβίαστα λάθη.

Όπως βλέπουμε στο trailer της Πέμπτης 29/1, οι κριτές ζητούν από τους παίκτες να τα δώσουν όλα, καθώς στο τέλος της ημέρας ένας από αυτούς θα αποχαιρετήσει τον διαγωνισμό. «Σήμερα, στο τέλος της ημέρας, ένας από εσάς θα αποχωρήσει», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά ο Πάνος Ιωαννίδης.

MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι τα δίνουν όλα για τις τελευταίες ποδιές

Η ένταση κορυφώνεται, με τους διαγωνιζόμενους να νιώθουν την πίεση να αυξάνεται λεπτό με το λεπτό. «Δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουμε να βγάλουμε πιάτο σήμερα», σχολιάζει εμφανώς προβληματισμένος ο Χάρης.

Παράλληλα, οι παίκτες έχουν ήδη καταλάβει, από τις μαζικές αποχωρήσεις που έχουν προηγηθεί, ότι κάτι συνταρακτικό πρόκειται να συμβεί, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τι ακριβώς τους περιμένει. «Κάποιο λάκκο έχει η φάβα, γιατί είμαστε λίγοι», λέει ο Γιώργος.

Φέτος, ο διαγωνισμός ξεκινά με μια μεγάλη αλλαγή που ανατρέπει τα δεδομένα: την ύπαρξη δύο διαφορετικών σπιτιών και δύο ξεχωριστών μπριγάδων. Και το πιο ανατρεπτικό απ’ όλα; Η μία ομάδα αγνοεί παντελώς την ύπαρξη της άλλης.

Η πρώτη μπριγάδα έχει ήδη εγκατασταθεί στο δικό της σπίτι και απολαμβάνει την ηρεμία πριν από την «καταιγίδα», χωρίς να γνωρίζει ότι, σε απόσταση αναπνοής, μια άλλη ομάδα παλεύει σκληρά για μια θέση στη συνέχεια του διαγωνισμού.

