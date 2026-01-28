Σοφία Φυρού: Ολοκλήρωσε τα χειρουργεία μετά τη μαστεκτομή

Mιλά ανοιχτά για τον δύσκολο χρόνο που πέρασε

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική και ειλικρινή εξομολόγηση προχώρησε η Σοφία Φυρού μέσα από νέο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου.

Η σύντροφος του Αλέξανδρου Κοψιάλη μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη χρονιά που πέρασε, αποκαλύπτοντας πως ολοκλήρωσε πλέον τον κύκλο των χειρουργικών επεμβάσεων που ακολούθησαν τη μαστεκτομή στην οποία είχε υποβληθεί τον περασμένο Μάιο.

Όπως εξήγησε, το τελευταίο χειρουργείο πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες και, ευτυχώς, όλα πήγαν καλά. Ωστόσο, δεν έκρυψε πως οι πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση συνοδεύτηκαν από έντονο άγχος και φόβο. «Τις πρώτες μέρες είχα πανικοβληθεί λίγο γιατί κάτι δεν μου άρεσε και έλεγα “Θεέ μου, έμπλεξα πάλι”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, όμως, δηλώνει απόλυτα ανακουφισμένη, καθώς τόσο η υγεία της όσο και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι ακριβώς όπως τα περίμενε.

Η Σοφία Φυρού τόνισε ότι μετά από έναν χρόνο μεγάλης ταλαιπωρίας μπορεί πλέον να πει πως αυτό το δύσκολο κεφάλαιο της ζωής της έκλεισε. Οι συνεχείς επεμβάσεις, η κορτιζόλη, το στρες και η ψυχολογική πίεση άφησαν έντονο αποτύπωμα πάνω της, κάτι που, όπως παραδέχτηκε, αντικατοπτρίζεται ακόμη και στην εικόνα της.

«Το πρόσωπό μου το βλέπω πάρα πολύ διαφορετικό. Είναι αφυδατωμένο, πολύ λεπτό, φαίνονται οι γραμμούλες. Ποτέ δεν το έχω ξαναδεί έτσι, ενώ είμαι 30 χρονών», εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια.

Παρά τις δυσκολίες, παραμένει αισιόδοξη και υπομονετική, περιμένοντας να περάσει λίγος χρόνος ώστε ο οργανισμός της να επανέλθει. Όπως σημείωσε, σε περίπου έναν με ενάμιση μήνα σκοπεύει να ασχοληθεί περισσότερο με την αποκατάσταση της επιδερμίδας της και της συνολικής της εικόνας, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την ευεξία της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Σοφία Φυρού προχώρησε σε μια δήλωση γεμάτη δύναμη και αυτογνωσία: «Μετά από έναν χρόνο τεράστιας ταλαιπωρίας, μπορώ να πω επιτέλους ότι ΤΕΛΕΙΩΣΑ. Αν μου έλεγες πριν από έναν χρόνο ότι θα τα αντέξω όλα αυτά, δεν θα σε πίστευα. Σήμερα νιώθω πιο δυνατή από ποτέ. Δεν με φοβίζει τίποτα πια, γιατί έμαθα πόση δύναμη κρύβω μέσα μου».

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η Σοφία Φυρού έχει υποβληθεί σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, έπειτα από γονιδιακό έλεγχο και λόγω έντονου οικογενειακού ιστορικού.

Παρότι δεν είχε διαγνωστεί με καρκίνο, οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο να εμφανίσει καρκίνο του μαστού, γεγονός που την οδήγησε σε αυτή τη γενναία και προληπτική απόφαση.

Με τη δημόσια τοποθέτησή της, η Σοφία Φυρού στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα πρόληψης, ενημέρωσης και ψυχικής αντοχής, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι πιο δύσκολες διαδρομές μπορούν να οδηγήσουν σε μια βαθιά αίσθηση δύναμης και αυτοπεποίθησης.

ΣΟΦΙΑ ΦΥΡΟΥ
