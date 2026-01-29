Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Ιανουαρίου
29.01.26 , 00:00 MasterChef: Οι παίκτες σε πανικό - «Κάποιο λάκκο έχει η φάβα»
28.01.26 , 23:50 MasterChef: Βαγγέλης ή Μίμης; - Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;
28.01.26 , 23:45 MasterChef: Αυτός ο διαγωνιζόμενος πήρε το εισιτήριο για το σπίτι
28.01.26 , 23:26 Ο Σωτήρης Κοντιζάς αποκάλυψε το ύψος του και ο Κουτσόπουλος τον τρόλαρε
28.01.26 , 22:50 MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς βρήκε κόκκαλο και κανείς δε σοκαρίστηκε
28.01.26 , 22:32 Κρήτη: Στη ΜΕΘ νεογνών του Βενιζέλειου βρέφος 5 ημερών
28.01.26 , 22:20 MasterChef: Η Wasan εντυπωσιάζει με εξαιρετικό πιάτο μόνο από μανιτάρια
28.01.26 , 22:19 Στην Τούμπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος!
28.01.26 , 22:07 Σοφία Φυρού: Ολοκλήρωσε τα χειρουργεία μετά τη μαστεκτομή
28.01.26 , 21:57 Άνοδος του ελβετικού φράγκου σε υψηλό 11ετίας
28.01.26 , 21:50 Στο Star η 16χρονη που εξαφανίστηκε στον Κορυδαλλό: «Δεν ένιωθα ασφαλής»
28.01.26 , 21:30 MasterChef: Το μυστικό των κριτών και η μεγάλη ανατροπή
28.01.26 , 21:21 Φωτιά Βιολάντα: Αποκάλυψη Star - Από σπασμένες σωληνώσεις η διαρροή!
28.01.26 , 21:20 MasterChef: Η 2η μπριγάδα μπαίνει στην κουζίνα για την τελική επιλογή
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Πότε απεργούν ξανά τα ταξί
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι 7 οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Αγίου Βαρσιμαίου.

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Βαρσιμαίος ήταν εκείνος που κατήχησε και βάπτισε τον Άγιο Σάρβηλο και την αδελφή του Αγία Βεβαία (βλέπε ίδια ημέρα). Για τον λόγο αυτό καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα Λυσία. Ενώπιον του ηγεμόνα ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στον Χριστό. Για την ομολογία του αυτή ο ηγεμόνας έδωσε εντολή στους στρατιώτες να χτυπήσουν ανηλεώς τον Άγιο και να τον φυλακίσουν.

Λίγο αργότερα, με την προσωρινή κατάπαυση των διωγμών, ο Άγιος απελευθερώθηκε και επανήλθε στην Εκκλησία του δοξολογώντας το Όνομα του Αγίου Θεού.
Ο Άγιος Βαρσιμαίος, αφού έζησε θεοφιλώς το υπόλοιπο του βίου του, κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 114 μ.Χ.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Βαρσιμαίος, Βαρσάμης
  • Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω, Βαλσαμία

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:31 και θα δύσει στις 18:44. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 13 λεπτά.

Σελήνη 10.9 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top